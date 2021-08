Accademia Bustese: la società granata entra nell'orbita Pro Vercelli

Continuano le novità in casa Accademia Bustese: dopo l'allestimento di una prima squadra (che partirà dalla Terza Categoria), è ufficiale l'ingresso della società granata all'interno della Pro Vercelli Lion Academy.

L'accordo di collaborazione fra le due realtà sportive prevede, come di consueto, corsi di aggiornamento per tecnici e dirigenti, sedute di allenamento congiunte, valorizzazione dei migliori talenti e molte iniziative congiunte.

Per la società di Busto Garolfo l'accordo con la Pro Vercelli sarà un modo per «aumentare la qualità tecnica della nostra proposta e di offrire ai nostri migliori giocatori uno sbocco di alto livello»; insomma un tassello in più per i bustesi che erano già Scuola Calcio riconosciuta.



Questo il comunicato ufficiale apparso sui canali social della Pro Vercelli:

La F.C. Pro Vercelli 1892 annuncia l'ingresso della società ASD Accademia Bustese all'interno della PRO VERCELLI LION ACADEMY.

Il progetto ha come scopo quello di porre sotto la visione degli osservatori i ragazzi delle società affiliate, coinvolgendoli con progetti all’interno della società con l’obbiettivo finale di valorizzare al massimo ogni giovane calciatore che si affaccia a questo mondo.

Benvenuti all'interno della nostra famiglia Leoni!