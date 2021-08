Accademia Easy Team: approdano in società Roberto D'Alessandro e Stefano Rossin

In casa Accademia Easy Team si fanno le cose in grande: sono infatti ben due i “colpacci” messi a segno dalla società di Origgio.

Roberto D'Alessandro è il nuovo Responsabile del settore giovanile blu-granata, mentre il coordinatore di tutta l'area tecnica sarà Stefano Rossin. D'Alessandro, tecnico in possesso del patentino Uefa B, vanta un'esperienza trentennale nell'ambito della gestione sportiva. Tra le società gestite in passato Rhodense (per quasi un ventennio), Pogliano e in ultimo Mazzo. Rossin è un allenatore che nel legnanese non ha bisogno di grosse presentazioni: negli ultimi anni ha infatti svolto il ruolo di tecnico selezionatore delle rappresentative Under 17 e under 15 della Delegazione Provinciale di Legnano.

Scelto anche il Responsabile dell'Attività di Base, si tratta di Giuseppe Berardino, già tecnico presso l'Accademia Easy Team, che si occuperà anche del gruppo 2013.

Ma le novità non sono certamente terminate: l'Accademia Easy Team ha deciso di inserire a nuova figura del Responsabile dell'Area Educativa che sarà ricoperta da Simone Di Domenico, educatore con esperienza trentennale sia in ambito socio-educativo che sportivo. Tra le esperienze precedenti più di vent'anni in Accademia Inter e otto presso il centro tecnico della Sampdoria a Gaggiano.

Definiti anche diversi allenatori: per i 2011 ci saranno Danilo Vittimberga e Roberto Maggioni, mentre i 2012 saranno affidati a Onofrio Palmiotto. A gestire e coordinare squadra dei 2014 per la prossima stagione sportiva ci saranno Simone Falanga e Federico Fagioli, mentre per i 2015 è pronto Vanni Mariani. Per i "minions" - come piace chiamarli alla società - del 2016/17 ci saranno Ivan Di Luca Cardillo, Valentina Clerici e Diego Trighe Michielli.