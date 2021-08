Aurora CMC Uboldese: c'è il ritorno di Curione, mentre Rossi è confermato

L'Aurora CMC Uboldese (la realtà nata dalla collaborazione di Aurora Cerro Maggiore Cantalupo e Uboldese) ha cominciato a lavorare anche sulle categorie dell'agonistica, definendo i due allenatori che si occuperanno delle categorie Allievi.

Linea di continuità per quanto riguarda Luca Rossi che proseguirà di fatto il percorso con i classe 2005 guidando la nuova Under 17. Rossi da due stagioni era fra le fila dell'Uboldese e ora si appresta a vivere un'annata nella nuova realtà sportiva. Presumibilmente saranno molteplici gli elementi (ormai ex rossoneri) a seguire l'allenatore anche in questa "nuova" avventura.

Per l'Under 16 è invece pronto Marco Curioni, per il tecnico si tratta di un vero e proprio ritorno dato che in passato aveva allenato a Uboldo.

Responsabile del vivaio resterà Claudio Rocchio, da anni punto di riferimento di tutto il settore giovanile dell'Uboldese.

Per quanto riguarda l'Under 19, la formazione sarà guidata da Antonio Leo (anche lui "ex" Uboldese).