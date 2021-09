Legnano, pubblicati gli organici dell'Under 19 e dell'Under 18 interprovinciale

“Habemus organici”: sono stati pubblicati dal Comitato Regionale Lombardia gli organici relativi a Terza Categoria, Under 19 e Under 18 della Delegazione provinciale di Legnano. Per quanto riguarda Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14 le iscrizioni si chiuderanno domenica 5 settembre e presumibilmente la prossima settimana verranno pubblicati tutti gli organici del settore giovanile provinciale legnanese.

Ma andiamo con ordine. Per quanto concerne l'Under 19 sono 32 le squadre iscritte al campionato, quindi è ipotizzabile che le iscritte vengano suddivise in 3 gironi come di consueto (uno composto da 12 formazioni e due da 10). Di seguito le società iscritte al campionato Under 19 provinciale della Delegazione di Legnano: ACADEMY LEGNANO (new entry), ACCADEMIA BUSTESE, ACCADEMIA INVERUNO, AIROLDI, AMOR SPORTIVA, ANTONIANA, ARDOR BUSTO, BORSANESE, BUSCATE, BUSTO 81, LONATE POZZOLO, NERVIANO, SAN GIORGIO SU LEGNANO, BOFFALORESE, COGLIATESE, CONCORDIA, PARABIAGO, LAINATESE, LEGNARELLO, MASCAGNI, MAZZO, ORATORIANA VITTUONE, ORATORIO SAN FRANCESCO, OSL GARBAGNATE, PONTEVECCHIO, PRO JUVENTUTE, SAN MARCO, SANTO STEFANO TICINO, TICINIA, UNION ORATORI CASTELLANZA, VELA MESERO, VICTOR RHO.



Per quanto riguarda la nuova categoria dell'Under 18 l'interprovinciale di Legnano conterà 13 squadre (e quindi un solo girone) appartenenti alle province di Milano, Varese e (forse un po' a sorpresa) Como. Concordia, Busto 81 e Virtus Cornaredo disputeranno il campionato Under 18 presso la Delegazione provinciale di Pavia. Di seguito le 13 società iscritte all'interprovinciale legnanese: AZZURRA MOZZATE, BUGUGGIATE, NERVIANO, GRANDATE, JERAGHESE, MARNATE GORLA, ORATORIO SAN FILIPPO, OSL GARBAGNATE, SOCCER BOYS, TAINO, TERRAZZANO, UGGIATESE, VILLAGUARDIA.



Sia per l'Under 19 che per l'Under 18 il fischio d'inizio è fissato per sabato 25 settembre (con alcune squadre di U18 che disputeranno le gare casalinghe la domenica come Azzurra Mozzate, Nerviano e Soccer Boys).