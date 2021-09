La replica di Antonio Del Giudice, ormai ex tecnico dell'Accademia Bustese

Dopo il cambio di panchina dell'Under 15 regionale dell'Accademia Bustese, Antonio Del Giudice – ormai ex tecnico dei granata – ha voluto specificare meglio i motivi che lo hanno portato a dimettersi dall'incarico.

«A malincuore ho dovuto lasciare per motivi strettamente professionali - spiega Del Giudice – A breve termine ci potrebbero essere motivazioni che non mi permetterebbero di continuare con un gruppo splendido. Ho preferito comunicare sin da subito alla società cercando di preventivare delle scelte; ad oggi non ho alcuna squadra, ma a livello professionale, ripeto, ci potrebbero essere degli impegni lavorativi che non mi potevano portare a seguire al meglio i ragazzi».

Nelle parole di Del Giudice c'è sicuramente un po' di tristezza nell'aver dovuto lasciare la propria squadra: «Auguro il meglio al nuovo allenatore, tengo a ringraziare chi ha lavorato con me sul campo, in primis Luca Battioli e Davide Monolo che sicuramente daranno un apporto importante anche al nuovo allenatore. I 2007 sono un gruppo omogeneo che otterrà sicuramente grandi risultati. Con loro ho vissuto il periodo travagliato del Covid e quindi forse ci siamo legati ancora di più, ero subentrato a settembre dello scorso anno, ma nonostante tutte le difficoltà del caso eravamo riusciti a creare qualcosa di bello».

In conclusione Antonio Del Giudice ha voluto sottolineare: «Vorrei anche precisare di aver dato massima disponibilità alla società, a titolo gratuito, per dare una mano affiancando nel lavoro il nuovo allenatore. Ho ritenuto opportuno comunicare sin da subito questa eventualità – che però resta ancora un'eventualità – e auguro il meglio a tutti, specialmente al mio gruppo».