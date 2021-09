Legnano, pubblicati gli organici di tutta l'attività agonistica

Finalmente ci siamo: il Comitato Regionale Lombardia ha reso noti gli organici delle categorie agonistiche della Delegazione provinciale di Legnano. Salvo casi eccezionali il campionato (dall'Under 17 all'Under 14) prenderà vita la settimana del 2/3 ottobre.

Rispetto agli scorsi anni salta subito all'occhio il numero definitivo delle Under 17: sono ben 30 le compagini che prenderanno parte al campionato e che tendenzialmente verranno divise in tre gironi (negli ultimi anni la Delegazione di Legnano aveva visto soli 2 gironi di Under 17). Da notare come il Sedriano sia “tornato” sotto Legnano dopo l'anno nei campionati milanesi e attenzione alla “new entry” Corbetta. Ecco poi che spunta un Nicolò Rezzara, la polisportiva bustocca per il primo anno ha iscritto una squadra dell'agonistica nel campionato FIGC.

Di seguito le società iscritte al campionato Under 17 provinciale: ACCADEMIA BMV, ACCADEMIA VITTUONE, ACCADEMIA INVERUNO, AIROLDI, AMOR SPORTIVA, ANTONIANA, ARCONATESE, AURORA CMC UBOLDESE, BUSTO 81, CANEGRATE, CORBETTA, NERVIANO, SAN GIORGIO, CASTANESE, BOFFALORESE, COGLIATESE, PARABIAGO, GORLA MINORE, LEGNARELLO, MASCAGNI, MAZZO, NICOLÒ REZZARA, ORATORIANA VITTUONE, ORATORIO SAN FRANCESCO, OSL GARBAGNATE, OSSONA, PREGNANESE, RESCALDA, SC UNITED, SEDRIANO.



Anche per quanto riguarda l'Under 16 le squadre iscritte sono di più rispetto alle passate annate, ben 40. Salvo casi eccezionali ci aspettano 4 gironi composti da 10 compagini, oppure due gironi composti da 13 società e uno da 14.

Ecco le squadre iscritte al campionato Under 16: ACADEMY LEGNANO, ACCADEMIA BMV, ACCADEMIA BUSTESE, ACCADEMIA VITTUONE, ACCADEMIA INVERUNO, AIROLDI, CAS SACCONAGO, AMOR SPORTIVA, ANTONIANA, ARCONATESE, ARDOR BUSTO, AURORA CMC UBOLDESE, BARBAIANA, CANEGRATE, CLUB MILANO, NERVIANO, SAN GIORGIO, CARCOR, CASOREZZO, BOFFALORESE, CERIANO LAGHETTO, CONCORDIA, GORLA MINORE, LEGNANO, LEGNARELLO, MAZZO, ORATORIANA VITTUONE, ORATORIO SAN FRANCESCO, ORATORIO SAN GAETANO, OSL GARBAGNATE, OSSONA, PONTEVECCHIO, PRO JUVENTUTE, REAL VANZAGHESE, SC UNITED, SAN MARCO, SAN VITTORE OLONA, TICINIA, UNION ORATORI CASTELLANZA, VICTOR RHO.



42 le iscritte in Under 15: anche in questo caso i raggruppamenti potrebbero essere tre (composti da 14 squadre) o 4 (tre gironi da 10 e uno da 12).

Di seguito le squadre iscritte: ACCADEMIA BMV, ACCADEMIA VITTUONE, ACCADEMIA INVERUNO, AIROLDI, AMOR SPORTIVA, ANTONIANA, ARCONATESE, ARDOR BUSTO, BARBAIANA, BUSCATE, BUSTO 81, CANEGRATE, SAN GIORGIO, CARCOR, CASOREZZO, CASTANESE, BOFFALORESE, CERIANO LAGHETTO, COGLIATESE, CONCORDIA, PARABIAGO, GORLA MINORE, LEGNARELLO, MAGENTA, MARCALLESE, MASCAGNI, ORATORIANA VITTUONE, ORATORIO CERRO MAGGIORE, ORATORIO LAINATE, ORATORIO SAN FRANCESCO, OSL GARBAGNATE, OSSONA, PONTEVECCHIO, REAL VANZAGHESE, SAN MARCO, SAN GIUSEPPE, SAN LUIGI POGLIANO, SAN VITTORE OLONA, UPN, VICTOR RHO, VILLA CORTESE, VIRTUS CANTALUPO.

Sono ben 53 le formazioni iscritte al campionato Under 14 (di cui 5 squadre B). Anche in questo caso ci si aspettano 4/5 raggruppamenti, tipicamente nella Delegazione di Legnano erano 5 i gironi dell'Under 14. Ecco le partecipanti: ACADEMY LEGNANO, ACCADEMIA BMV, ACCADEMI BUSTESE, ACCADEMIA VITTUONE, ACCADEMIA INVERUNO, ACCADEMIA INVERUNO (sq. B), AMOR SPORTIVA, AMOR SPORTIVA (sq. B), ANTONIANA, ARCONATESE, ARDOR BUSTO, AURORA CMC UBOLDESE, BEATA GIULIANA, BUSCATE, BUSTO 81, CANEGRATE, CLUB MILANO, CARONNESE, CASOREZZO, CASTANESE, CASTELLANZESE, BOFFALORESE, COGLIATESE, PARABIAGO, GORLA MINORE, LAINATESE, LEGNARELLO, MAGENTA, MAZZO, MAZZO (sq. B), NICOLÒ REZZARA, ORATORIANA VITTUONE, ORATORIO SAN GAETANO, ORATORIO VILLA CORTESE, OSL GARBAGNATE, OSSONA, OSSONA (sq. B), PREGANESE, PRO JUVENTUTE, REAL VANZAGHESE, SC UNITED, SC UNITED (sq B), SAN MARCO, SAN VITTORE OLONA, SANT'AMBROGIO PARABIAGO, SOCCER BOYS, SPERANZA PRIMULE, TICINIA, UNION ORATORI CASTELLANZA, UNIVERSAL SOLARO, VICTOR RHO, VILLA CORTESE, VIRTUS CORNAREDO.

Passando invece all'Under 19 sono stati pubblicati i calendari e, come avevamo supposto, i tre gironi. Fischio d'inizio fissato per il prossimo 25 settembre nel girone C (dove ogni settimana una squadra affronterà il turno di riposo), mentre i raggruppamenti A e B partiranno la settimana dopo, il 2 ottobre.

GIRONE A: ACADEMY LEGNANO, ANTONIANA, ARDOR BUSTO, BORSANESE, BUSTO 81, LONATE POZZOLO, SAN GIORGIO, LEGNARELLO, SAN MARCO, UNION ORATORI CASTELLANZA.

PRIMA GIORNATA (2/10/2021)

Academy Legnano-Union Oratori Castellanza

Antoniana-Legnarello

Ardor Busto-San Giorgio

Borsanese-Busto 81

San Marco-Lonate Pozzolo

GIRONE B: ACCADEMIA BUSTESE, ACCADEMIA INVERUNO, BUSCATE, BOFFALORESE, CONCORDIA, PARABIAGO, ORATORIANA VITTUONE, PONTEVECCHIO, TICINIA, VELA MESERO.

PRIMA GIORNATA (2/10/2021)

Accademia Inveruno-Boffalorese

Buscate-Pontevecchio

Parabiago-Concordia

Oratoriana Vittuone-Vela Mesero

Ticinia-Accademia Bustese

GIRONE C: AIROLDI, AMOR SPORTIVA, NERVIANO, COGLIATESE, LAINATESE, MASCAGNI, MAZZO, ORATORIO SAN FRANCESCO, OSL GARBAGNATE, PRO JUVENTUTE, VICTOR RHO.

PRIMA GIORNATA (25/09/2021)

Airoldi-Lainatese

Amor Sportiva-Victor Rho

Nerviano-Pro Juventute

Mascagni-Mazzo

Oratorio San Francesco-Osl Garbagnate

Riposa: Cogliatese