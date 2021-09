Campionati provinciali della Delegazione di Legnano, ecco i gironi

“Habemus gironi (e calendari)!” La Delegazione provinciale di Legnano ha pubblicato i vari raggruppamenti e le varie giornate dei campionati giovanili che cominceranno nel weekend del 2/3 ottobre.

UNDER 18

Girone A: Azzurra Mozzate, Buguggiate, Nerviano, Grandate, Jeraghese, Marnate Gorla, Oratorio San Filippo, Osl Garbagnate, Soccer Boys, Taino, Terrazzano, Uggiatese, Villaguardia.

Solo un girone per quanto concerne la categoria Under 18 Intrerregionale, 13 squadre partecipanti e un turno di riposo da osservare. Previsto anche un infrasettimanale l'8/12/2021 (13esima giornata).

UNDER 17

Girone A: Accademia BMV, Accademia Inveruno, Amor Sportiva, Antoniana, Busto 81, Canegrate, San Giorgio, Castanese, Legnarello, Nicolò Rezzara.

Girone B: Accademia Vittuone, Arconatese, Corbetta, Nerviano, Boffalorese, Parabiago, Mazzo, Ossona, Pregnanese, Sedriano.

Girone C: Airoldi, Aurora CMC Uboldese, Cogliatese, Gorla Minore, Mascagni, Oratorio San Francesco, Osl Garbagnate, Rescalda, SC United.

Come avevamo pronosticato saranno tre i gironi di Under 17; nel raggruppamento C le squadre osserveranno un turno di riposo.

UNDER 16

Girone D: Airoldi, Amor Sportiva, Aurora CMC Uboldese, San Giorgio, Carcor, Ceriano Laghetto, Pro Juventute, SC United, San Vittore Olona, Union Oratori Castellanza.

Girone E: Academy Legnano, Accademia BMV, Cas Sacconago, Antoniana, Arconatese, Ardor Busto, Gorla Minore, Legnano, Legnarello, San Marco.

Girone F: Accademia Bustese, Barbaiana, Canegrate, Club Milano, Nerviano, Mazzo, Oratorio San Francesco, Osl Garbagnate, Real Vanzaghese, Victor Rho.

Girone G: Accademia Vittuone, Accademia Inveruno, Casorezzo, Boffalorese, Concordia, Oratoriana Vittuone, Oratorio San Gaetano, Ossona, Pontevecchio, Ticinia.

Le soluzione possibili per l'Under 16 erano due, ecco che la Delegazione di Legnano ha scelto di “rimpicciolire” i gironi e optare per la composizione a 10 squadre per un totale di 4 raggruppamenti.

UNDER 15

Girone A: Accademia BMV, Antoniana, Arconatese, Ardor Busto, Buscate, Busto 81, San Giorgio, Castanese, Gorla Minore, Legnarello, San Marco, Villa Cortese.

Girone B: Accademia Vittuone, Accademia Inveruno, Casorezzo, Boffalorese, Concordia, Magenta, Marcallese, Oratoriana Vittuone, Ossona, Pontevecchio.

Girone C: Airoldi, Canegrate, Carcor, Parabiago, Oratorio Cerro Maggiore, Real Vanzaghese, San Luigi Pogliano, San Vittore Olona, Upn, Virtus Cantalupo.

Girone D: Amor Sportiva, Barbaiana, Ceriano Laghetto, Cogliatese, Mascagni, Oratorio Lainate, Oratorio San Francesco, Osl Garbagnate, San Giuseppe, Victor Rho.

Anche qui pronostico rispettato: il girone A è composto da 12 squadre, mentre gli altri tre raggruppamenti da 10.

UNDER 14

Girone E: Accademia Vittuone, Accademia Inveruno, Arconatese, Casorezzo, Boffalorese, Magenta, Oratoriana Vittuone, Oratorio San Gaetano, Ossona (sq. B).

Girone F: Accademia BMV, Accademia Bustese, Accademia Inveruno (sq. B), Buscate, Castanese, Oratorio Villa Cortese, Ossona, Soccer Boys, Villa Cortese.

Girone G: Academy Legnano, Canegrate, Parabiago, Gorla Minore (sq. B), Legnarello, San Vittore, Sant'Ambrogio, Ticinia, Union Oratori Castellanza.

Girone H: Amor Sportiva (sq. B), Antoniana, Ardor Busto, Beata Giuliana, Busto 81, Castellanzese, Gorla Minore, Nicolò Rezzara, San Marco.

Girone I: Club Milano, Mazzo, Osl Garbagnate, Pregnanese, Real Vanzaghese, SC United (sq. B), Speranza Primule, Victor Rho.

Girone L: Amor Sportiva, Aurora CMC Uboldese, Caronnese, Cogliatese, Lainatese, Mazzo (sq. B), Pro Juventute, SC United, Universal Solaro.



Rispetto agli anni passati la Delegazione ha scelto di inserire un girone in più: sono infatti ben 6 i raggruppamenti di Under 14. In ogni girone le squadre osserveranno un turno di riposo, eccetto le società del girone I: qui saranno due i turni ai box, a causa della rinuncia al campionato da parte della Virtus Cornaredo.