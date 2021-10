Nerviano-Buguggiate: Tamaro e Paglialonga di corto muso per i tre punti, non basta la prodezza di Giorgetti

Termina 2-1 la gara tra Nerviano e Buguggiate. I padroni di casa riescono a conquistare i primi tre punti stagionali con due reti su palla inattiva siglate Tamaro e Paglialonga. Per gli ospiti invece non basta la botta da fuori di Giorgetti e le grande prestazione a inizio secondo tempo. Scrugli scende in campo con un 4-3-3 che fa esprimere al meglio le caratteristiche offensive del suo tridente d'attacco: nella corsia di sinistra la velocità e il dribbling di Airaghi, accompagnato nelle incursioni da un leggiadro Nicola che si rivela sempre pericoloso palla al piede, creano spesso brividi ai biancoblù;...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con