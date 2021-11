Accademia Bustese-Accademia BMV: Sisti guida i granata di Loi alla vittoria, ma che parate Di Giacomo

Una gara avvincente, dove a mettersi in mostra sono gli attaccanti dell'Accademia Bustese, ma quanta fatica nel segnare a Di Giacomo, portiere dell'Accademia BMV bravo a murare diverse conclusioni. Il risultato finale è netto, 13-0 in favore dei granata di Loi.

Manita granata. Un avvio scoppiettante, le due squadre in campo si equivalgono. Belli gli spunti di Sisti, altrettanto quelli di Fraccaro. Nei primi 120 secondi è Sisti ad andare dalle parti del portiere dell'Accademia BMV che però dimostra ottimi riflessi. Dopo tre giri di orologio, sempre Sisti si divora l'1-0. Sul ribaltamento di fronte ci prova Giani, ma viene chiuso benissimo da Negroni. Al 9' la Bustese trova il doppio vantaggio prima con Nicefaro e poi con il calcio piazzato di Colombo. Al quarto d'ora splendido assist di Faucetta, Sisti trova la traversa. L'Accademia BMV prova a rispondere, ma fatica nell'arrivare dalle parti di Russo, complice una buona retroguardia granata. Al 23' arriva il tris granata con Faucetta che resiste agli urti di due avversari e va dritto in porta. Cinque minuti dopo la Bustese trova il poker con Nicefaro che su ispirazione di Sisti buca la rete. Al 35' Sisti chiude il primo tempo segnando il quinto gol.

Troppa Bustese, ma che parate Di Giacomo. Al 6' Cattaneo prova ad accorciare le distanze, ma il portiere granata Russo risponde presente. All'11' Faucetta trova il sesto gol, ma da sottolineare le grandi parate di Di Giacomo. Al 18' tocco di mano in area, il direttore assegna il rigore: Sisti dal dischetto è glaciale. Un minuto dopo Galante sale sull'otto...volante. È una ripresa a tinte granata ed ecco che Colombo va a segno. Poi le doppiette di Formata e Bulloni chiudono sul definitivo 13-0. Allo scadere c'è spazio anche per la traversa di Elemvaelemva, ma al triplice fischio il risultato non cambia più, vince la Bustese.

IL TABELLINO

Acc.Bustese-Accademia BMV 13-0

RETI: 9' Nicefaro (Acc.), 10' Colombo Tommaso (Acc.), 23' Faucetta (Acc.), 27' Nicefaro (Acc.), 35' Sisti (Acc.), 11' st Faucetta (Acc.), 18' st rig. Sisti (Acc.), 19' st Galante (Acc.), 25' st Colombo Mattia (Acc.), 27' st Bulzoni (Acc.), 34' st Fornara (Acc.), 36' st Fornara (Acc.), 39' st Bulzoni (Acc.).

ACC.BUSTESE (4-3-3): Russo 6, Negroni 7 (6' st Casazza 6.5), Elemvaelemva 7, Manassero 6.5 (10' st Ben Khalfa 6), Borruto 6.5, Colombo Tommaso 6.5 (8' st Galante 6.5), Sisti 8, Turrisi7 (4' st Fornara 7), Nicefaro 7.5 (10' st Colombo Mattia 7), Faucetta 7.5, Chiappa 6.5 (2' st Bulzoni 7). All. Loi 7.

ACCADEMIA BMV (4-4-2): Di Giacomo 7, Marino 6 (5' st Secci 6), Carlomagno 6.5 (10' st Gallelli 6), Fiori 6 (19' st Paterno 6), Cardone 6.5, Djegesina 6, Fraccaro 6.5 (15' st Zonca 7), Lofano 6 (5' st Lazzaroni 6.5), Giani 6.5, Cattaneo 6, Ferrito 6. A disp. Napolitano. All. Ramponi 6.

AMMONITI: Giani (Acca).

Arbitro: Borsani di Legnano 7.



Sisti (Accademia Bustese): velocità, tecnica e tanta freddezza sotto porta. Giocatore completo dalla grande qualità e dalla quantità. Bene anche in sovrapposizione.



Di Giacomo (Accademia BMV): senza di lui il passivo sarebbe stato maggiore. Para, esce dai pali e incita i compagni fino al triplice fischio.