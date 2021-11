Terremoto alla Delegazione di Bergamo: si dimettono Bertoletti e tutti i componenti

Delegazione di Bergamo azzerata in seguito alle dimissioni in blocco di questa mattina di tutti i componenti a partire dal Delegato Amleto Bertoletti e il suo vice Giovanni Tormena. Il motivo della decisione, a quanto riferito, è legato ai dissidi degli ultimi mesi tra il consigliere bergamasco Gianlauro Bellani e l'ormai ex Delegato che, dopo aver annunciato la sua decisione ai componenti della Delegazione ha trovato completa solidarietà tanto da essere seguito da tutti. Cosa che in altre Delegazioni non è accaduta (si pensi a Varese e a quanto avvenuto lo scorso gennaio…).

Bertoletti e tutti i componenti della Delegazione erano in carica dallo scorso 16 gennaio, giorno in cui il primo consiglio direttivo del Comitato Regionale Lombardia ratificò le nomine.

Ora la palla passa al Comitato Regionale Lombardia che dovrà nominare un reggente che con molta probabilità sarà proprio il consigliere Bellani.

