La Lombardia definisce il nuovo calendario: Eccellenza al 30 gennaio, 13 febbraio la ripartenza per tutti gli altri campionati

Definite le date della ripartenza dei campionati di competenza del Comitato Regionale Lombardia: il 30 gennaio toccherà ai tornei maschili e femminile di Eccellenza, due settimane più tardi (12-13 febbraio) sarà la volta di tutta l'attività dilettantistica e giovanile.

All’esito della riunione consultiva con il Commissario Straordinario della LND Giancarlo Abete del 5 gennaio scorso, nella quale è stata confermata la possibilità di dare priorità all’attività regionale riguadagnando spazi per programmare giornate di gara dei campionati, nonché del Consiglio di Presidenza del CRL tenutosi quest’oggi, considerata l’attuale situazione pandemica, le numerose accertate positività segnalate dalle società lombarde nei propri ranghi, le difficoltà organizzative e di tempistica causate dalla procedura sanitaria denominata return to play prevista per gli atleti guariti da Covid, il Comitato Regionale Lombardia ha disposto la rimodulazione delle date di ripresa di tutti i campionati come da comunicazione allegata.

“Non possiamo estraniarci dalla realtà che stiamo vivendo e che al momento purtroppo parla di oltre 50.000 contagi giornalieri in Lombardia – commenta sul tema il presidente del CRL Carlo Tavecchio – né tantomeno dalle segnalazioni pervenute dalle nostre affiliate relative ad accertati e documentati casi di positività nelle proprie rose. Attendiamo anche le già sollecitate e fondamentali modifiche alle procedure di rientro per i giocatori guariti da Covid, con particolare riferimento ad asintomatici, paucisintomatici e vaccinati, richieste alle autorità governative e sanitarie al fine di agevolare i club nel recupero dei propri tesserati. Auspichiamo che questo ulteriore posticipo della ripresa, differenziato nelle date per la sola Eccellenza, categoria di interesse nazionale per la quale sono attualmente previste anche fasi nazionali, possa essere utile a finalizzare poi una vera e completa ripartenza del movimento”.