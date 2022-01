Pontiggia risponde a Siani, 1-1 per il Sangiuliano City

Non sono sufficienti 96 minuti di battaglia per decretare un vincitore fra Casatese e Arconatese, che devono dividersi la posta in palio in seguito a un big match giocato sui nervi e terminato 1-1. Se le due compagini non hanno saputo realmente prevaricare l’una sull’altra, sono state se non altro leste nell’approfittare degli errori altrui: le due reti infatti – alla prima di Siani al 24’ ha risposto Pontiggia nella ripresa – sono figlie di altrettante disattenzioni individuali, e fanno masticare amaro i due strateghi in panchina, Mazzoleni e Livieri. Il primo si è affidato ad un 3-5-2 di caratura...

