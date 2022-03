«L'arbitro è infortunato». Poi la verità, a Varese mancano i direttori di gara anche questo week-end

La carenza di arbitri, almeno per quanto riguarda la Delegazione di Varese, c'è anche in questo girone di ritorno. Nel prossimo fine settimana non si disputeranno ben quattro partite della categoria Allievi (Arsaghese-Nuova Abbiate, France Sport-Biandronno, Brebbia-Città di Varese di Under 17; Calcio Bosto-Morazzone di Under 16) per mancanza dei direttori di gara. Un problema che nella Delegazione di Varese, nella prima parte di stagione, ha costretto le categorie del settore giovanile agonistico a giocare alla domenica con il programma ridotto per poi recuperare interi turni al mercoledì.

Si pensava che nel 2022 la situazione potesse risolversi e invece, a quanto pare, non è così.

Nulla di male, anche perché era impossibile che quest'anno si ripartisse tutti a regime (vale per i calciatori e anche per gli arbitri) ma forse nella gestione odierna sarebbe servita una maggiore trasparenza. Le società che hanno visto rinviarsi le partite di domenica sono state contattate nel primo pomeriggio per comunicare il rinvio dovuto «all'infortunio dell'arbitro. E non si trova nessuno da mandare». Tutto lecito, se non fosse che dopo dieci minuti era chiaro che la verità era un'altra: nei gruppi WhatsApp, quando sono arrivati gli stessi messaggi da quattro società diverse, in pochi minuti si era scoperta la verità. Non ci sono arbitri.

Alle 17:30, poi, il Comunicato della Delegazione ha fatto chiarezza: partite rinviate per mancanza di arbitri. Bastava dirlo prima e, forse, si sarebbe evitata una brutta figura senza accampare delle scuse come gli infortuni. Che sono una cosa seria, ma forse non tutti lo sanno…