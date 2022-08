Il bomber che arrivò a un passo dal Torino: «Sono qui per vincere il campionato e battere il mio record di gol»

Una notizia che ha rimbombato nelle orecchie di tutti i direttori sportivi lombardi e gli addetti ai lavori del calcio dilettantistico: Francesco Giangaspero dopo dieci anni di Serie D torna in Eccellenza. L'attaccante ex Real Calepina, già sceso di categoria nel 2015/2016 trascinando il Verbano con ben 22 reti, è pronto per fare nuovamente la differenza, questa volta con la maglia dell'AC Leon.GLI ESORDI Del settore giovanile nei rossoblù dell’Enotria uno dei ricordi più belli di Giangaspero è legato alla coppia Bianchessi-Marroccoli: «Ho iniziato a giocare a calcio a cinque anni al Cassina De Pecchi, poi...