Il capitano è maturo: «Ho capito quanto conti la testa per fare lo step successivo»

QUESTO ARTICOLO È PREMIUM. PER LEGGERLO DEVI AVERE UN ABBONAMENTO ATTIVO. IN ALTERNATIVA LO TROVI SUL GIORNALE IN EDICOLA DA LUNEDÌ 1 AGOSTO (QUI L'EDICOLA DIGITALE) La grande annata vissuta dal capitano della Cisanese Under 19 Stefano Sambruna ha dato buoni frutti all’attaccante classe 2002, promosso per la stagione in arrivo in Prima Squadra, con cui si è già allenato e ha fatto qualche amichevole. Ora, però, si parte con la preparazione e il giovane attaccante è pronto a ritagliarsi il proprio spazio nelle gerarchie della squadra.LA SCHEDA DI STEFANO SAMBRUNA NOME E COGNOME: Stefano Sambruna; ANNO DI NASCITA:...