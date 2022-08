A febbraio le dimissioni, ora la nuova sfida: «Felice di tornare qui e ritrovare Volpi»

QUESTO ARTICOLO È PREMIUM. PER LEGGERLO DEVI AVERE UN ABBONAMENTO ATTIVO. IN ALTERNATIVA LO TROVI SUL GIORNALE IN EDICOLA DA LUNEDÌ 1 AGOSTO (QUI L'EDICOLA DIGITALE) L’esperto tecnico Antonio Leo, dopo l’avventura con l’Aurora CMC, finita il febbraio scorso con il pareggio contro il Corbetta di Umberto Pagani, ha deciso di ripartire dall’Universal Solaro; si tratta in questo caso di un ritorno per l'allenatore: «Conosco bene l’ambiente e soprattutto il Direttore Sportivo Luca Volpi, ci siamo conosciuti ai tempi della Caronnese: io facevo il DS e lui era tecnico dell’Under 19. Poi abbiamo fatto insieme una stagione in Prima Categoria e una...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con