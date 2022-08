Dubbi sull'assegnazione del centro Crippa di via dei Lavoratori, la società valuta il ricorso al TAR

Vista la situazione venutasi a creare legata al Bando per la gestione del Centro Sportivo Crippa in Via dei Lavoratori 27 a Cinisello Balsamo, la società sportiva Calcio Cinisello ssd arl si è vista costretta ad avviare l’iter per proporre Ricorso al Tar con richiesta di sospensiva contro la Determina Dirigenziale pubblicata nell’Albo pretorio del Comune in data 11.08.2022 e contro tutti gli atti preliminari e conseguenti a tale determina. Tale Determina Dirigenziale recita ASSEGNAZIONE IN GESTIONE IN CONVENZIONE DEL CENTRO SPORTIVO CRIPPA E ANNESSE PERTINENZE, SITO IN VIA DEI LAVORATORI 27 A CINISELLO BALSAMO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Ma a questo punto, la Calcio Cinisello quale partecipante alla Manifestazione di interesse prima, e alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del Centro poi, dopo una serie di articoli apparsi su varie testate che vedono decantare futuri progetti da parte dell’associazione sportiva aggiudicataria provvisoria di tale bando, ritiene opportuno precisare e far conoscere alcuni aspetti di tale procedura, in quanto si ritiene palesemente danneggiata e per questo costretta a ricorrere alle autorità competenti nelle opportune sedi.

Per dovere di cronaca la Calcio Cinisello risulta già operativa dal 2021 e in possesso di matricola LND 953668, mentre recentemente è stata avviata la procedura ai sensi dell’art. 20 delle N.O.I.F. per l’acquisizione di tutte le attività sportive in capo alla AC Cinisellese ASD, come previsto dai regolamenti federali. Pertanto la Calcio Cinisello risultava in possesso di tutti i requisiti richiesti nell’AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA GESTIONE DEL CENTRO pubblicato dal Comune, onde poter partecipare a tale procedura. La procedura in oggetto prevedeva la presentazione di tale istanza (Manifestazione di interesse) entro il termine del 18 giugno 2022, a seguito della quale il Comune di Cinisello – Ufficio Sport ha inviato formale lettera di INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO CRIPPA DI VIA DEI LAVORATORI alle varie associazioni/società sportive richiedenti.

La documentazione doveva essere inviata al protocollo entro il 15 luglio 2022. A questo punto si rileva che, a prova di smentita, l’attuale asd aggiudicataria è stata costituita nel mese di giugno dell’anno in corso, con tutto quanto comporta in termini di requisiti, in conseguenza non può vantare esperienze e competenze pregresse, ma presunti accordi con altre organizzazioni sportive che nulla c’entrano con quanto previsto dalla normativa vigente e soprattutto non ha potuto avviare progetti di fusione/incorporazione previsti dall’art. 20 delle N.O.I.F. In tale situazione la Calcio Cinisello ha avviato richieste di chiarimento all’ufficio Sport del Comune, ricevendo risposte ritenute parziali ed incomplete. Per questo motivo, prima di valutare la proposizione di un Ricorso al Tar è stata presentata una Istanza al Difensore Civico Regionale, a seguito della quale lo stesso ha richiesto chiarimenti al Dirigente dell’ufficio sport.

Ovviamente, in questa fase la Calcio Cinisello non può fornire altre indicazioni agli organi di stampa che fanno parte di elementi presenti nel Ricorso al TAR, ma la stessa precisa che nell’offerta tecnica è stato proposto un importante intervento di efficientamento del Centro mantenendo la destinazione del gioco Calcio, mentre qualcuno ha proposto genericamente la costruzione di campi da Padel, nonostante le previsioni della Delibera di Giunta che dava avvio alla procedura. La perplessità non può che essere confermata dal fatto che, al di là degli aspetti regolamentari che saranno discussi nelle sedi opportune, non si comprende come sia stato possibile ammettere alla procedura di affidamento un’asd neocostituita che, al momento del Bando, non risultava iscritta ad alcuna federazione sportiva (la matricola LND è stata ottenuta nel mese di luglio 2022) senza squadre iscritte ai campionati, a discapito della storia di associazioni quali la Cinisellese, la cui prima squadra risulta ammessa alla prima categoria per la stagione 2022/23, oltre al fatto che la stessa Cinisellese ha gestito in convenzione il Centro Sportivo di via dei Lavoratori negli ultimi anni.

A tal proposito la Delibera di Giunta Comunale GC n. 89 del 07/04/22 citava testualmente «Considerati buoni ed apprezzabili i risultati della gestione in convenzione attualmente in essere, per le finalità di cui alla Legge Regionale 27/2006, l’Amministrazione comunale – che non è organizzata per gestire direttamente gli impianti sportivi - intende continuare ad avvalersi dell’opera delle associazioni sportive, ritenendo tale, predetta, forma di gestione la più idonea a qualificare la qualità dei servizi offerti e ad ottimizzare i costi, mantenendo in ogni caso la funzione di indirizzo e controllo».