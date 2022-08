Il Comune annulla il Bando di assegnazione dopo l'apertura delle buste

Succede di tutto a Cinisello Balsamo in merito alle procedure per l’affidamento dei Centri Sportivi, fino all’annullamento di un Bando dopo l’apertura delle Buste, come da verbale pubblicato. Ma partiamo dalla fine. In data 28.07.2022 viene emessa la Determina Dirigenziale nr 977/2022 a firma del Dirigente dell’ufficio Sport Dott. Veronese la quale cita - in riferimento alla procedura avente per oggetto "affidamento della gestione di una parte del Centro polisportivo Scirea, di via Cilea 50 a Cinisello Balsamo, e dei servizi connessi per un periodo di 9 anni - , come siano state ravvisate delle incongruenze nel testo dell'Avviso Pubblico di Gara approvato, ovvero degli errori materiali tali da poter dare adito a interpretazioni non univoche (come si evince dall'allegato verbale)”.

Ma l’atto di annullamento del bando è stato emesso dopo che la procedura risultava già avviata e dopo l’apertura delle buste, come si evince dai verbali di gara pubblicati, all’interno dei quali non si comprende quali siano le reali motivazioni. Nello specifico, il Verbale relativo alla procedura di selezione a firma dei commissari riporta: “Il Presidente dichiara terminata la seduta concernente l’apertura della Busta A alle ore 10.20 e i componenti della Commissione decidono di procedere nella stessa sala, l’Aula Magna della Residenza Comunale di Vicolo del Gallo 10, in seduta riservata, con la valutazione dell’offerta tecnica relativa ai progetti/attività presentati dalle Associazioni (Busta B). Nella Valutazione saranno applicati i criteri previsti dal bando, con attribuzione del punteggio. Il Presidente procede quindi alla lettura dell’offerta presentata dall’Associazione FC Paderno Dugnano, raffrontando – per correttezza e precisione – quanto scritto in seno a predetto documento con i contenuti del bando. In questa sede viene constata la presenza di alcuni errori materiali che potrebbero dare adito a valutazioni non univoche dei criteri; in particolare, non è chiaro se l’offerta può essere solo a ribasso od anche al rialzo e la parte economica prevede anche elementi di valutazione tecnici”.





Vi è da premettere che i soggetti partecipanti all’avviso pubblico PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI UNA PARTE DEL CENTRO POLISPORTIVO GAETANO SCIREA DI VIA CILEA 50 E DEI SERVIZI CONNESSI PER UN PERIODO DI 9 ANNI, sono due e cioè la FC Cinisello ASD e la FC Paderno Dugnano ssd arl in rappresentanza di una costituenda associazione temporanea che prevede la ASD Rugby NordMilano Multisport, la società Calcio Cinisello ssd arl e la stessa FC Paderno Dugnano ssd arl. Le due organizzazioni risultano ammesse alla selezione.

A fronte di quanto accaduto, nonostante le procedure di affidamento a seguito della Delibera di Giunta prevedevano l’individuazione di un operatore per la stipula di una convenzione con decorrenza 01.09.2022 – 31.12.2033, ad oggi tale operatore non risulta individuato con tutte le conseguenze del caso, tanto è vero che alla data del 19.08.2022 non risulta pubblicata alcuna nuova procedura e lo stesso Dirigente dell’ufficio sport ha ritenuto opportuno emettere una determina dirigenziale che prevede la gestione provvisoria del Centro Scirea da parte della FC Cinisello asd fino alla data del 30.09.2022, creandosi in fatto una situazione completamente anomala per entrambi gli operatori partecipanti, tanto è vero che ad oggi non risulta chiaro come verrà riproposta la procedura, tenendo conto del fatto che visto il numero di soggetti partecipanti potevano essere effettuate altre scelte in virtù delle previsioni di cui alla L. 241/90 e norme correlate.

A completamento di quanto indicato, in data 01.08.2022 la cordata rappresentata dalla FC Paderno Dugnano ha inviato una comunicazione all’ufficio sport del Comune chiedendo chiarimenti su quanto accaduto, che ad oggi risulta priva di riscontro. Oltre alla perplessità per i tempi che si allungano, rimane l’amarezza per un importante progetto di efficientamento energetico del Centro presentato dalla cordata composta da ASD Rugby NordMilano Multisport, dalla Calcio Cinisello ssd arl e dalla FC Paderno Dugnano ssd arl nell’offerta tecnica, con l’inserimento di importanti elementi legati ad un diverso approccio metodologico che garantirebbero una maggiore funzionalità del Centro alla luce di quanto sta accadendo in merito al continuo aumento dei costi dell’energia, il quale probabilmente creerà diversi problemi a molte società sportive, anche se ad oggi si tende a far finta di niente. La stessa Giunta Comunale con Deliberazione GC 51 del 10.03.2022 ha indicato che la gestione del Centro Polisportivo Scirea debba ritenersi priva di rilevanza economica.