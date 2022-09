In un girone che finora ha visto dominare il fattore casalingo con ben 10 successi su 13 arrivati tra le mura di casa, l'unica eccezione della seconda giornata si chiama Biassono. I rossoblù si impongono infatti nella tana della Vibe Ronchese, trovando così i primi tre punti della propria avventura in Promozione, gli stessi che la Concorezzese conquista contro l'Aurora Olgiate, mentre il Missaglia Maresso frena la Speranza Agrate, ma il direttore sportivo Giancarlo Rigamonti richiama l'attenzione dei più esperti.LA SCOSSA DI AVELLA La prima vittoria del Biassono porta non solo il nome del solito Lucente,...