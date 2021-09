Milano, pubblicati i gironi e i calendari dell'Under 19 e dell'Under 18 meneghina

Finalmente ci siamo. Nel pomeriggio sono stati pubblicati dal Comitato Regionale Lombardia i gironi e i calendari dell'Under 19 e dell'Under 18 della delegazione di Milano. Per la prima categoria sono quattro i raggruppamenti, mentre per la novità assoluta introdotta quest'anno il gruppo è uno solo e comprende 13 formazioni.

Prima di vedere in dettaglio i gironi, con essi sono state ufficializzate le date di inizio dei campionati, che per l'Under 19 sarà il 25 settembre, mentre per l'Under 18 la settimana dopo, il 2 ottobre, ma con diverse squadre che scenderanno in campo alla domenica quando disputeranno le loro gare casalinghe.

Partiamo con i gruppi dell'Under 19:

Girone A

Basiglio, Buccinasco, Città di Opera, Iris, Real Trezzano, Virtus Abbiatense, Accademia Milanese, Aprile 81, Calvignasco, Casorate Primo, Frog Milano, Zibido e Mottese

Girone B

Arca, Atletico Milano, Baggio, Idrostar, Nuova Trezzano, Pero, Accademia Internazionale, Arluno 2010, Bonola, Orione, Travaglia, Villapizzone, Muggiano

Girone C

Baranzatese, Cassina Nuova, Masseroni, Palazzolo Milanese, Orpas, Cob 91, Centro Schiaffino, J. Cusano, Palauno, San Luigi Cormano, Sempione, Niguarda

Girone D

Centro Schuster, Gorlese, Macallesi, Real Crescenzago, Rogoredo, San Crisostomo, Agrisport, Cinisellese, Melzo, Pioltellese, San Giorgio, Franco Scarioni, Rondinalla

Ecco l'unico girone per l'Under 18, che per Milano sarà l'F

Atletico CVS, Azzurra, Nuova Bolgiano, Orpas, Sporting Leb, Vires, La Spezia, Niguarda, Nuova Lodi, Pro Novate, Rondinella, Settalese, Senna Gloria

Di queste giocheranno in casa alla domenica: Azzurra, Nuova Bolgiano, Sporting Leb, La Spezia, Niguarda e Rondinella

Per i calendari completi dell'Under 19 CLICCA QUI

Per il calendario completo dell'Under 18 CLICCA QUI