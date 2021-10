Orpas-Rondinella: Petrucci illude gli ospiti, i gialloverdi rimontano e dominano grazie ad un super Crespi

L'Orpas stende per 4-1 la Rondinella nella prima giornata del Girone F, conquistando meritatamente i primi tre punti del campionato. I padroni di casa hanno sofferto all'inizio l'impostazione tattica dei biancoblù, due linee basse a fare densità nella propria metà campo con l'obiettivo di ripartire in velocità: Petrucci ne approfitta subito e alla prima ripartenza porta i suoi in vantaggio con un destro capolavoro da fuori. I gialloverdi, che faticano ad ingranare in zona d'attacco, trovano nei calci d'angolo le armi per ribaltare subito la gara: nel giro di tre minuti prima Massari e poi Barbieri (direttamente dalla bandierina) firmano...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con