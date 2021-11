Calcio milanese in lutto: è scomparso Agostino Cascella, presidente della Triestina 1946 e dei Gescal Boys

Nella notte fra giovedì e venerdì è venuto a mancare all'età di 74 anni, Agostino Cascella, storico presidente, da più di 30 anni, della Triestina 1946 e dei Gescal Boys. Persona ben voluta nel panorama calcistico milanese, e non solo, che ha sempre condotto le sue due società in maniera familiare. Infatti i due figli, Roberto e Alessandro, sono all'interno del club, uno come Direttore generale e l'altro come allenatore della formazione 2006 Regionale.

«È sempre stato un uomo buono - lo ricorda così il Direttore sportivo Massimo Sganzerla - che mi ha accolto fin dal primo giorno all'interno della Triestina 1946 come un figlio, ed è il motivo per cui ho accettato di tornare nel calcio. Era sempre molto attivo e conosceva alla perfezione le due società di cui è stato fin dal primo giorno l'unico presidente. Le ha sempre considerate come fossero di famiglia e sono sicuro che continuerà a essere così. Avevo proposto di non svolgere le attività di oggi al centro sportivo per lutto, ma il direttivo della società ha deciso, credo giustamente, di proseguire con gli allenamenti perchè siamo convinti che il nostro presidente avrebbe voluto così. Ovviamente gli dedicheremo tutte le partite che la Triestina 1946 disputerà in questo fine settimana e sarà sempre nei nostri cuori come una persona dall'animo buono».

Anche la redazione di Sprint e Sport si unisce alle condoglianze nei confronti della famiglia Cascella, della Triestina 1946, dei Gescal Boys e di tutte le persone che gli hanno voluto bene.