Milano: il 22 gennaio al via i recuperi, i campionati ripartono il 12 febbraio

Nella giornata odierna la delegazione di Milano del Comitato Regionale Lombardia ha comunicato le date per la ripresa dei campionati e dei recuperi delle partite rinviate durante il girone di andata.

Il girone di ritorno, dall'Under 19 alla 15, inizierà nel fine settimana del 12-13 febbraio, che sarà la quinta giornata per la Juniores e la quarta per gli altri, mentre le partite non disputate sono in programma dal 22 gennaio, con solo i 2007 che scenderanno in campo dal weekend successivo.

L'unica clausola, sempre presente sin dall'inizio, è che le partite da recuperare dovranno essere disputate prima dell'inizio del turno di campionato che darà il via al girone di ritorno.