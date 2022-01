Villa: L'interminabile percorso in bianconero di Massimo Scotti, un amore nato sul campo e continuato in panchina in Scuola Calcio

È lungo trentacinque anni il percorso di Massimo Scotti sulle panchine della Scuola Calcio del Villa; ancor più lungo se si pensa alla sua pregressa carriera, quando, su quello stesso campo, scendeva come giocatore. «Ho giocato tra attacco e centrocampo fino ai 26 anni, quando poi è venuta fuori questa problematica della fibrillazione atriale», racconta «Ho giocato anche all'Iris e in Promozione a Cologno, prima di rientrare al Villa; lì, visto che me la cavavo bene tecnicamente, mi hanno poi chiesto di iniziare a seguire i più piccoli per insegnargli i fondamentali: così è iniziato il mio percorso come allenatore»....

