Lascio tutto e faccio il presidente: la storia di Marco Serviddio

Voglia di fare, ma anche di pensare in maniera diversa. Questo è il primo pensiero che si ha mentre si sta parlando con Marco Serviddio, presidente del Real Trezzano.

37 anni e numero uno del club giallonero dal 2019, 24 mesi dopo la rifondazione della nuova società. «Da quando ho preso il Real Trezzano non ho ancora fatto un anno intero di gestione (ride Serviddio, ndr). Nonostante ciò, grazie anche al grandissimo lavoro delle persone che lavorano al mio fianco, non siamo rimasti con le mani in mano e abbiamo arricchito le nostre strutture. Abbiamo ampliato l'organico degli istruttori a disposizione nel nostro settore giovanile, sia per quanto riguarda la pre-agonistica che l'agonistica, e lavoriamo a stretto contatto con la Milan Academy».

Quello che subito si nota, entrando nel centro di via Don Casaleggi 4 a Trezzano, è un ambiente in continua evoluzione, ma con un suo ordine e una sua disciplina che permettono di conciliare l'attività ordinaria con i lavori di ammodernamento che sono in costante evoluzione.

«Abbiamo diverse novità presenti - commenta Serviddio - e altre ancora che sono in via di sviluppo. Abbiamo la nostra club house e uno store all'ingresso che permette ai ragazzi di provare e avere subito tutto il kit della società. Stanno procedendo i lavori per i campi a 5 in sintetico che saranno affiancati da un'area portieri e da due gabbie per migliorare la tecnica dei ragazzi. In più, dove si trova adesso il campo a 5, verranno costruiti dei campi da padel, in modo da rendere questo centro sportivo, che ora è esclusivamente dedicato al calcio, anche un centro polifunzionale».

In dettaglio il campo a 5 sintetico e l'area, ancora in fase di definizione, dove sorgeranno le gabbie

Oltre alle strutture che possiamo definire classiche, il Real Trezzano, per volontà del suo presidente, è molto attento anche agli strumenti di ultima generazione: «Abbiamo un tornello che fa accedere all'area sportiva che si apre solamente con un badge che hanno tutti i tesserati. Questo ci permette di monitorare anche i documenti e la loro validità di ogni singolo atleta, ovviamente tutelando come prima cosa la privacy. In più sui due campi, dove si gioca e si fanno gli allenamenti, sono presenti delle telecamera 4K. Queste servono per riprendere le sedute, ma anche far vedere le partite, attraverso la nostra app, a quei genitori che non possono venire a vedere i propri figli».

Al fianco della realtà Real Trezzano, sempre più in crescita, ecco Elite Sport con la figura di Andrea Icardi: «Ci avvaliamo del loro aiuto per consentire a tutti i nostri tesserati delle sedute personalizzate, anche fuori dalle giornate di allenamento. Questo servizio è disponibile anche a ragazzi che non giocano nella nostra società. Questo, con l'aggiunta dei campi a 5 e del padel, permetterà al centro di poter vivere tutti i giorni e in orari che vanno oltre agli allenamenti e alle partite».