Sorteggio delle Fasi Finali fatto: ecco il calendario e la situazione dei vari gironi di tutte le categorie

Nella giornata odierna, presso la sede della Delegazione di Milano del Comitato Regionale Lombardia, si sono svolti i sorteggi per definire le Fasi Finali che riguardano, dall'Under 19 alla 14, i campionati del capoluogo lombardo. In base al risultato dell'urna, sappiamo già quali saranno le partite, che inizieranno con i più piccoli in campo sabato 14 e termineranno con le finali in programma domenica 29 con Under 17 e la gara conclusiva del girone di Under 16. Scopriamo insieme l'esito del sorteggio, le partite in programma e, anche, cosa manca per raggiungere gli ultimi verdetti.

La festa dell'Under 15 del Leone XIII per la conquista del primo posto

Con il comunicato uscito nel pomeriggio odierno, il CRL ha risolto, in merito a questa categoria, un dubbio, che iniziava a serpeggiare fra gli addetti ai lavori, è stato risolto: chi vincerà il proprio girone giocherà i Regionali B la prossima stagione? La risposta è SÌ. Quindi le Fasi Finali metteranno in palio solo, si fa per dire, il Titolo Provinciale di categoria, proprio come l'Under 14. Ma i quattro gironi di Under 19 non hanno ancora visto, a due giornate dalla fine del campionato, un verdetto, in attesa di sabato, con la Masseroni che è l'unica, a meno di scivoloni non attesi negli altri raggruppamenti, a poter ottenere il primo posto matematico. Nell'A continua il duello fra Casorate, a +4 ma con una gara in più, e Zibido. Idrostar e Pero, separate da un solo punto, si giocano il primato nel girone B. In conclusione, il Real Crescenzago, anche lui con una partita in più disputata, guida la classifica con un punto di vantaggio sulla Franco Scarioni, che martedì scorso ha raggiunto la finale di Coppa Lombardia, che alla sua vincitrice concede un posto per i Regionali B della prossima annata calcistica.

IL SORTEGGIO

Fatto un doveroso preambolo sulla situazione attuale, alla vigilia del penultimo turno di campionato, andiamo a vedere il risultato del sorteggio eseguito oggi, specificando le squadre che possono ambire, orari e date degli eventuali incroci e quelli della finale.

Quattro squadre alle Fasi Finali, quindi due semifinali di andata e ritorno in programma domenica 15 e 22 maggio alle 10:30

La prima vedrà di fronte: Real Crescenzago/Franco Scarioni e Idrostar/Pero; l'altra: Masseroni(?) e Casorate/Zibido

Vale la regola dei gol in trasferta per le semifinali e in casa di pareggio si procederà ai calci di rigore

Finale fissata per mercoledì 25 maggio, orario e luogo da definire, e in caso di pareggio ci saranno due tempi supplementari, da 15 minuti ciascuno, e se servissero i rigori

Due hanno il biglietto per le Fasi Finali, Zibido e Baranzatese, mentre gil altri due gironi, il B e il D, devono ancora aspettare le ultime due giornate. Se per il primo la Viscontini è un solo passo da fare o mercoledì 4 contro l'Idrostar o domenica 8 in casa del Real Trezzano, nell'altro raggruppamento la situazione è più complessa e più affascinante. A due giornate dalla fine la Calvairate guida la classifica con due punti di vantaggio sull'Ausonia Academy e la prossima giornata, del 4 maggio, metterà di fronte proprio queste due squadre. All'attuale capolista, che disputerà il big match fra le mura amiche, basterebbero due pareggi per ipotecare la questione, mentre per i neroverdi serve una vittoria nello scontro diretto per portare la bilancia a proprio favore in vista dell'ultimo giornata.

IL SORTEGGIO

Come in Under 19, quattro squadre qualificate portano a due semifinali in programma domenica 15 e 22 maggio alle 10:30

La prima sarà Zibido-Baranzatese e la seconda tra Viscontini(?) e una fra Calvairate e Ausonia Academy

Vale la regola dei gol in trasferta per le semifinali e in casa di pareggio si procederà ai calci di rigore

Le finali, per il 1°-2° posto e 3°-4° in programma domenica 29, orario e luogo da definire

In caso di parità nelle finali, per quella con in palio il terzo posto si procederà direttamente ai calci di rigore. Per quella del primo posto, invece, sono previsti prima i tempi supplementari da 15 minuti ciascuno

I posti per i Regionali 2022/23 sono due e andranno alle due formazioni che giocheranno per il primo posto, salve le preclusioni di cui al C.U. n° 55/CRL del 17/03/2022

Assago, Lombardia Uno e Atletico CVS aspettano di conoscere chi dovranno affrontare alla Fase Finale di categoria. A una giornata dal termine, due gironi sono ancora aperti. Se nell'F Atletico Alcione e Leone XIII si giocheranno tutto nell'ultima giornata di domenica 1 maggio, con i primi in vantaggio di tre punti sulla diretta concorrente, nel gruppo G le cose sono ben diverse. Baranzatese e Cob 91 guidano la classifica con 51 punti e affronteranno, rispettivamente, Vighignolo, 6° in classifica, e Afforese, 3°. Nel caso che le due capolista otterranno lo stesso punteggio si andrà allo spareggio, cosa che succederebbe anche nell'F se il Leone XIII portasse a casa la vittoria nello scontro diretto. L'eventuale gara di spareggio è in programma domenica 8 maggio in casa della formazione meglio piazzata nella Coppa Disciplina di categoria, se dovesse esserci parità anche in questo, si procederà al sorteggio. La sfida sarà giocata in partita secca e in caso di parità si procederà ai tempi supplementari ed eventuali rigori.

IL SORTEGGIO

Le cinque squadre che termineranno il campionato al primo posto saranno inserite in un unico girone

Due gare a giornata, con una squadra a riposo.

Le date e gli orari per ogni turno sono: domenica 15 alle 10:30; mercoledì 18 alle 20:30; domenica 22 alle 10:30; mercoledì 25 alle 20:30 e domenica 29 alle 10:30

Ed ecco le sfide in programma, divise per giornata. 1°: Baranzatese/Cob 91-Assago e Lombardina-Atletico CVS. 2°: Atletico CVS-Atletico Alcione/Leone XIII e Assago-Lombardina. 3°: Lombardina-Baranzatese/Cob 91 e Atletico Alcione/Leone XIII-Assago. 4°: Atletico CVS-Assago e Baranzatese/Cob 91-Atletico Alcione/Leone XIII. 5°: Atletico Alcione/Leone XIII-Lombardina e Atletico CVS-Baranzatese/Cob 91

Al termine delle cinque giornate, in caso di arrivo a pari punti, la classifica avulsa seguirà questi requisiti: risultati scontri diretti, Differenza reti negli scontri diretti, Differenza reti totale, Gol fatti nel girone, Classifica Coppa Disciplina, sorteggio

I posti per i Regionali 2022/23 sono due e andranno alle due formazioni che chiuderanno al primo e secondo posto, salve le preclusioni di cui al C.U. n° 55/CRL del 17/03/2022

Ne manca solo una e potrebbe venire fuori già questa domenica. Atletico CVS, Zibido, Leone XIII, Vigor Milano e Franco Scarioni attendono l'ultima invitata a tavola, che molto probabilmente sarà il Cinisello. I rossoblù hanno 4 punti di vantaggio sul PalaUno a due giornate dalla fine del campionato e i conti sono facili, serve ancora una vittoria per la matematica. Domenica il Cinisello ospita la Nuova Amatese ed è il primo match point, se no bisognerebbe aspettare la difficile trasferta in casa della Lombardina dell'ultima giornata.

IL SORTEGGIO

Sei squadre alle Fasi Finali e due triangolari come primo turno così composti: Atletico CVS, Zibido e Vigor Milano da una parte, Franco Scarioni, Leone XIII e, molto probabilmente, Cinisello dall'altra

Si parte domenica 15 maggio alle 10:30, seconda giornata mercoledì 18 alle 20:30 e l'ultima domenica 22 alle 10:30

Ed ecco il calendario. 1°: Atletico CVS-Zibido e Franco Scarioni-Leone XIII. 2°: Vigor Milano-Atletico CVS e Cinisello(?)-Franco Scarioni. 3°: Zibido-Vigor Milano e Leone XIII-Cinisello(?)

In caso di pareggio si procederà ai calcio di rigore, anche se non saranno comunque calcolati al fine della valutazione della formazione della graduatoria. Serviranno solo per definire, in caso di parità nella classifica avulsa, il miglior piazzamento nel girone

Alla seconda fase si qualificano le prime due di ogni triangolare. In caso di arrivo a pari punti i criteri da seguire per la classifica avulsa sono: risultati scontri diretti, Differenza reti negli scontri diretti, Differenza reti totale, Gol fatti nel triangolare, Classifica Coppa Disciplina, sorteggio

Le finali, per il 1°-2° posto e 3°-4° in programma domenica 29, orario e luogo da definire

In caso di parità nelle finali, per quella con in palio il terzo posto si procederà direttamente ai calci di rigore. Per quella del primo posto, invece, sono previsti prima i tempi supplementari da 10 minuti ciascuno

I posti per i Regionali 2022/23 sono due e andranno alle due formazioni che giocheranno per il primo posto, salve le preclusioni di cui al C.U. n° 55/CRL del 17/03/2022

UNDER 14

Nessun posto nei regionali, che si decideranno nella Fase autunnale 2022, ma comunque in palio c'è il Titolo Provinciale, fra le sei capolista dei sette gironi, il G, quello delle squadre B è escluso. Solamente il Vighignolo è certo della sua partecipazione, avendo già raggiunto il primato matematico nel gruppo E. Cimiano e Schiaffino si trovano a pari punti, 22, nell'A a due giornate dal termine e potrebbero giocarsi tutto nello spareggio, previsto martedì 10 maggio. Stessa sorte potrebbe toccare a Romano Banco e Lombardia Uno, appaiate a quota 21 nel C. Manca solamente un punto da conquistare, invece, a Atletico CVS e Baranzatese che potrebbero festeggiare questa giornata. Per il CVS serve un pari nello scontro diretto con l'Ausonia Academy di sabato per rendere vana l'ultima gara in programma per i neroverdi Più complessa la situazione del girone D, dove la Milano F.A. ha due punti di vantaggio sull'Orione, ma con una gara in più disputata. Ma il tutto non si completa così facilmente, visto che queste due si scontreranno all'ultima giornata con l'Atletico Alcione che spera di fare la parte del terzo incomodo, visto che si trova solamente a 4 punti dalla vetta, con una gara in meno.

