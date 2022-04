Memorial Tracco Fossa: terminati gli ottavi per i 2008, mentre 2011 e Primi Calci aspettano l'esordio di sabato 30

Il Memorial Tracco Fossa, organizzato dal Sempione Half, ha visto la sua prima settimana concludersi giovedì 28. A scendere in campo sono stati, per il momento, solo i ragazzi delle Under 14 che hanno disputato gli ottavi di finale del torneo a loro dedicato.

I ragazzi del Villa prima della sfida contro i padroni di casa del Sempione Half

RISULTATI OTTAVI

Sempione Half-Villa 4-0

Rhodense-Cimiano 1-2

Ausonia-Accademia Inter 3-1 d.c.r

Folgore Caratese-Aldini 2-1

Segrate-Alcione 2-1

Masseroni-Seguro 1-0

Enotria-Caronnese 3-2

Vis Nova-Schiaffino 4-2 d.c.r



I ragazzi della Rhodense, superati dal Cimiano negli ottavi di finale

PROGRAMMA QUARTI

Sempione-Cimiano domenica 8 maggio alle 14:30

Ausonia-Folgore Caratese alle 15:45

Segrate-Masseroni alle 17:00

Enotria-Caronnese alle 18:15

L'Ausonia affronterà ai quarti la Folgore Caratese dopo aver avuto la meglio ai calci di rigore dell'Accademia Inter

PARTONO PULCINI 2011 E PRIMI CALCI

Per quanto riguarda, invece, i Pulcini 2011 e i Primi Calci non bisogna attendere ancora molto per il loro debutto al Tracco Fossa, visto che entrambe le categorie scenderanno in campo sabato 30 aprile.

Il cammino della Caronnese nel Tracco Fossa si è fermato agli ottavi per mano dell'Enotria

GIRONI PULCINI

I Pulcini 2011 sono stati divisi in quattro gironi, dove saranno le prime due a passare. In quello blu figurano: Enotria, Viscontini, Concorezzese e Vis Nova. Di questo girone, le partite saranno giocate tutte sabato 30 aprile dalle ore 15 alle 16:30. Il programma prevede, nell'ordine: Enotria-Viscontini, Concorezzese-Vis Nova, Concorezzese-Enotria, Viscontini-Vis Nova, Vis Nova-Enotria e Viscontini-Concorezzese. Nel girone verde figurano: Sempione, Vighignolo, Cimiano e Ausonia. Anche qui si scende in campo sabato 30, ma dalle 17:15 alle 18:45. Il programma è il seguente: Sempione-Vighignolo, Cimiano-Ausonia, Sempione-Cimiano, Vighignolo-Ausonia, Ausonia-Sempione e Vighignolo-Cimiano. Nel girone rosso ci sono: Accademia Inter, Vigor Milano, Alcione e Triestina 1946. Qui le formazioni dovranno aspettare sabato 7 maggio. Dalle 15 alle 16:30 scenderanno in campo: Accademia Inter-Vigor Milano, Alcione-Triestina 1946, Alcione-Accademia Inter, Vigor Milano-Triestina 1946, Triestina 1946-Accademia Inter e Vigor Milano-Alcione. Nel girone giallo sono presenti: Academy Pro Sesto, Aldini, Lombardia Uno e Oratorio Santa Cecilia. Attesa fino a sabato 7 maggio anche per loro, quando giocheranno dalle 17:15 alle 18:45: Academy Pro Sesto-Aldini, Lombardia Uno-Oratoria Santa Cecilia, Academy Pro Sesto-Lombardia Uno, Aldini- Oratorio Santa Cecilia, Oratorio Santa Cecilia-Academy Pro Sesto e Aldini-Lombardia Uno. Come detto, ne passano due per girone con un'altra fase a gruppi, blu con verde e rosso e giallo. Si conclude, poi, con un girone finale a quattro squadre.

L'Accademia Inter non è riuscita a superare gli ottavi di finale per 'colpa' dei calci di rigore

GIRONI PRIMI CALCI

Concludiamo con i Primi Calci, divisi in due gruppi, uno blu e uno bianco. Nel primo saranno presenti Pro Novate, Sempione, Alcione e Vighignolo. Nel secondo, invece, sono stati inseriti Vigor Milano, Aldini, Cimiano e Academy Pro Sesto. Il primo girone, quello blu, scenderà in campo sabato 30 dalle 15 alle 18:45 con Pro Novate-Sempione, Alcione-Vighignolo, Alcione-Pro Novate, Sempione-Vighignolo, Vighignolo-Pro Novate e Sempione-Alcione. Per il girone bianco si dovrà aspettare sabato 7, quando dalle 15 alle 18:45, il programma gare prevede: Vigor Milano-Aldini, Cimiano-Academy Pro Sesto, Cimiano-Vigor Milano, Aldini-Academy Pro Sesto, Academy Pro Sesto-Vigor Milano e Aldini-Cimiano. Per questo girone nessuna eliminazione, ma una seconda fase, sempre con due gironi (oro e argento) che funzionerà esattamente come la prima fase.

Vittoria per 2-1 del Cimiano sulla Rhodense e passaggio ai quarti, dove affronterà il Sempione Half

Il 3-2 sulla Caronnese è valso all'Enotria il passaggio ai quarti: prossimo avversario la Vis Nova

Ancora una volta rigori decisivi, ma per lo Schiaffino non sono felici, ai quarti va la Vis Nova

Proprio la Vis Nova si è vista premiata dai tiri dagli undici metri nell'ultimo ottavo giocato nella giornata di lunedì 25 aprile