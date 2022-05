Memorial Tracco Fossa: al via anche i tornei Baby con i 2011 e i Primi Calci

Procede senza sosta il Memorial Tracco Fossa. Il torneo organizzato dal Sempione Half ha visto, lo scorso fine settimana, la partenza anche dei due tornei Baby, uno per i Pulcini 2011 e uno per i Primi Calci. Sabato 7 e domenica 8 scenderanno in campo tutte e tre le categorie coinvolte: i gironi rosso e giallo dei Pulcini, il secondo girone, quello bianco, dei Primi Calci e, infine, la domenica sarà esclusiva dei quarti di finale dei 2008 Under 14.

I 2011 dell'Ausonia che si sono qualificati per la Seconda Fase come secondi del girone verde

RISULTATI PULCINI 2011

GIRONE BLU

Enotria-Viscontini 11-0

Concorezzese-Vis Nova 1-0

Concorezzese-Enotria 1-2

Viscontini-Vis Nova 0-16

Vis Nova-Enotria 3-0

Viscontini-Concorezzese 0-9

Qualificate alla Seconda Fase Vis Nova ed Enotria per una migliore differenza reti rispetto alla Concorezzese, tutte e tre hanno conquistato 9 punti nella prima fase.

La Vis Nova si è classificata al primo posto nel girone blu dei Pulcini 2011

GIRONE VERDE

Sempione-Vighignolo 2-0

Cimiano-Ausonia 2-0

Sempione-Cimiano 1-2

Vighignolo-Ausonia 1-2

Ausonia-Sempione 5-2

Vighignolo-Cimiano 0-1

Qualificate alla Seconda Fase Cimiano e Ausonia, che hanno chiuso la Prima Fase, rispettivamente con 9 e 6 punti.

Primo posto conquistato e accesso alla Seconda Fase per il Cimiano

PROGRAMMA GIRONE ROSSO

Sabato 7 dalle 15 alle 16:30

Accademia Inter-Vigor Milano

Alcione-Triestina 1946

Alcione-Accademia Inter

Vigor Milano-Triestina 1946

Triestina 1946-Accademia Inter

Vigor Milano-Alcione

La Concorezzese 2011 non ha centrato la qualificazione alla Seconda Fase per una differenza reti peggiore rispetto a Vis Nova ed Enotria

PROGRAMMA GIRONE GIALLO

Sabato 7 dalle 17:15 alle 18:45

Academy Pro Sesto-Aldini

Lombardia Uno-Oratorio Santa Cecilia

Academy Pro Sesto-Lombardia Uno

Aldini-Oratorio Santa Cecilia

Oratorio Santa Cecilia-Academy Pro Sesto

Aldini-Lombardia Uno

I ragazzi del 2011 del Vighignolo

RISULTATI GIRONE BLU PRIMI CALCI





Pro Novate-Sempione 0-4

Alcione-Vighignolo 5-0

Alcione-Pro Novate 5-1

Sempione-Vighignolo 7-0

Vighingolo-Pro Novate 3-3

Sempione-Alcione 2-7

Tre vittorie su tre per i Primi Calci dell'Alcione

PROGRAMMA GIRONE BIANCO

Sabato 7 dalle 15 alle 18:45

Vigor Milano-Aldini

Cimiano-Academy Pro Sesto

Cimiano-Vigor Milano

Aldini-Academy Pro Sesto

Academy Pro Sesto-Vigor Milano

Aldini-Cimiano

Primi Calci del Sempione, società che ospita il Memorial Tracco Fossa

PROGRAMMA QUARTI DI FINALE UNDER 14

Domenica 8 dalle 14:30 alle 18:15

Sempione-Cimiano

Ausonia-Folgore Caratese

Segrate-Masseroni

Enotria-Caronnese

I Primi Calci del Vighignolo

L'Enotria dei Pulcini 2011 si è qualificata come seconda del girone blu

La Pro Novate Primi Calci



I ragazzi del 2011 della Visconti con una maglia 'vintage' del Parma