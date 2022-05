Ora si che Monterosso può gioire: gialloblù promossi ai Regionali

Solo novanta minuti di pura formalità separavano la Baranzatese dal raggiungimento del traguardo, già però ampiamente intravisto vista la vittoria esterna per 5-0 della gara di andata. Dal canto suo uno Zibido più che raffazzonato ha messo in campo tutto il cuore e la tecnica che aveva mostrato nel corso del campionato da esso dominato, ma non è bastato per sovvertire gli equilibri. In quel di Baranzate finisce 1-1 al termine di un match combattuto, che incorona definitivamente la formazione di Monterosso come seconda e ultima promossa ai campionati Regionali. Ora un ultimo grande step, fissato per domenica 29 maggio, quando si troverà faccia a faccia con la Viscontini per decretare chi sarà a laurearsi con orgoglio Campione Provinciale.

LA PARTITA

Lo Zibido arremba furiosamente sin dalle primissime battute di gioco, intenzionato a non regalare nulla sino alla fine dell'ultimo minuto del match. Pur con una formazione ampiamente rimaneggiata causa infortuni e calciatori indisposti, e con diversi classe 2007 al seguito, i giallorossi non si fanno pregare. Tessendo bene il gioco, nel primo quarto d'ora mettono in seria difficoltà gli avversari e conquistano un calcio di rigore. Tutto nato da una serpentina in area di Anthony Pace, bomber proprio dell'Under 15, che è freddissimo del calciare e segnare il penalty che porta avanti i suoi e accorcia le distanze.

I ragazzi di Bruzzese giocano con grande coraggio e vanno vicini anche al raddoppio, Baranzatese che però non sta a guardare e riemerge dopo qualche attimo di apnea. Lo fa tentando spesso la fortuna dalla distanza, ma gli effetti di un equilibrio ritrovato si manifestano solamente nella ripresa. I gialloblù prendono d'assalto la porta difesa dal giovane Gammino, che si dimostra spettacolare in più di un suo intervento, sia con i piedi che con le mani non si fa mai superare. A provarci con più insistenza è Distefano, prima con un duello a tu per tu e poi con un'insidiosa conclusione a incrociare, e Nilanga, anch'esso con un tiro in diagonale. Ma è quest'ultimo a piazzare la zampata decisiva che livella il punteggio concretizzando con un tap-in sotto porta e sfruttando il primo e unico errore della partita dell'estremo difensore avversario. Sfortunato nel mal interpretare un cross basso e teso in piena area piccola.

LE VOCI DAL CAMPO

Non era per nulla facile per i suoi giocatori ribaltare questa partita, e infatti così non è stato. Ma Graziano Bruzzese può essere contento, almeno in parte, per il risultato finale del suo Zibido: «Questa è stata nettamente un'altra partita e lo si è visto sin dai primi minuti. É stata una gara equilibrata e combattuta da tutte e due le parti, naturalmente ci ha fatto crescere il rammarico per la gara di andata. Con più attenzione e accortezza sarebbe potuta andare diversamente, di certo i ragazzi lo avrebbero meritato». Testa già alla finale di domenica 29 maggio, invece, per il dirigente accompagnatore della Baranzatese, Antonio Curcio: «Abbiamo rispettato a pieno quello che ci siamo detti in settimana, non ci siamo fatti abbindolare dal risultato di partenza. Vero è che loro hanno avuto più di un occasione per raddoppiare, ma anche noi di certo non siamo stati da meno e abbiamo avuto almeno 4 palle gol. In ogni caso, sia alla fine del primo tempo che al termine della gara, il nostro allenatore non era affatto contento e questo credo dica tutto sulla nostra mentalità. Ora testa a domenica, ci giochiamo il tutto per tutto».

IL TABELLINO

Baranzatese-Zibido 1-1

RETI (0-1, 1-1): 22' rig. Pace (Z), 17' st Nilanga (B).

BARANZATESE (4-2-3-1): Misurelli, Curcio, Hu Si (44' st Fiori), Fedele (38' st Fontana), Marcomini (27' st Ciaccia), Guastone, Gharib Ziad (7' st Masi), Valente (40' Troiani), Albri (27' st Laouidi), Distefano, Nilanga (28' st Qoku). A disp. Sabotti. All. Monterosso. Dir. Valente.

ZIBIDO (4-2-3-1): Gammino, Palmato (22' st Thaci M.), Zanatti (20' st Zelante), Lizzori, Marabelli, Fina, Schinocca (4' st Deledda), Leonardi (27' st Thaci G.), Simone (16' st Dalla Corte), Pace, Lagioia (16' st Teta). All. Bruzzese. Dir. Lagioia.

ARBITRO: Rossomandi di Milano.

AMMONITI: Fina (Z), Palmato (Z), Valente (B), Guastone (B), Fedele (B).