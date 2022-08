Milano e Scuola Calcio: gli argomenti del giornale di lunedì 22 agosto

Due pagine dedicate alla Delegazione di Milano e una per la Scuola Calcio nel numero di Sprint e Sport in edicola da lunedì 22 agosto e disponibile anche in EDIZIONE DIGITALE. Le ultime dai box delle squadre a partire ma anche notizie extrasportive e approfondimenti sui temi di interesse nazionale. Di seguito tutti i temi che abbiamo trattato.



MILANO



• Amarezza in casa Villa per la distruzione (senza preavviso) del centro sportivo Angiolini di via Andolfato.

• L'operato del nuovo direttore sportivo del Settimo, Roberto De Cesare.

• Giovanni Fecarotta scalpita alla guida degli Allievi della Gescal Boys.

• Mauro Persuati alla vigilia del campionato che lo vedrà alla Triestina Under 17.

• La tabella allenatori con gli ultimi aggiornamenti.

SCUOLA CALCIO

• L'analisi sui numeri delle Scuole Calcio Elite di tutta Italia.

• Il caso in Argentina: penalizzati per aver schierato una ragazza.

• Rocco Tassano e la sua ricetta musicale per l'allenamento.