Milano e Scuola Calcio: gli argomenti del giornale di lunedì 29 agosto

La città di Milano ovviamente protagonista nel numero di Sprint e Sport disponibile da lunedì 29 agosto in edicola e in EDIZIONE DIGITALE. In attesa dell'inizio dei campionati continuano gli approfondimenti legati al mondo delle giovanili provinciali e della preagonistica. Di seguito tutti gli argomenti trattati nel giornale.





MILANO



• Il CVS entra nella galassia Sangiuliano City e cambia denominazione.

• Le ultime novità sulla prima squadra del Paderno Dugnano.

• Parola a Paolo Boggi del Quinto Romano, pronto a una stagione in doppia veste.

• Massimo Pevere approda al Real Trezzano dopo l'esperienza con il Settimo.

• Tutte le nuove panchine del Città di Rodano.

• Rifiuta i regionali per rimanere con il gruppo: la storia di Alessandretti.

• Questione bando per il Centro Crippa. La Calcio Cinisello ricorrerà al TAR.





SCUOLA CALCIO

• Katia Pellegrino, presidente del Bonola, racconta la sua scuola calcio Nicolò Mancin a quattro anni dalla scomparsa del capitano.

• Macallesi, una realtà d'élite in piena espansione

• Nuovo responsabile dell'attività di base in casa Opera.