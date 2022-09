L'«Uomo Ragno» torna a collaborare nella società dov'è nato. Nasce la Scuola Portieri che porta il suo nome

Le novità in casa Macallesi non si fermano ai risultati sportivi. Fresco infatti il varo di una nuova scuola portieri che vedrà la collaborazione diretta di Walter Zenga, e che del leggendario “Uomo Ragno” porterà proprio il nome. L’inaugurazione, che si è tenuta venerdì scorso in via Quintiliano, storico quartier generale, alla presenza dell’ex portiere di Nazionale, Inter e Sampdoria, ha sancito la propulsione di un’idea che in casa Macca era già un piedi da un paio d’anni.Naturale, tuttavia, che il richiamo di una figura come quella di Zenga, nato calcisticamente proprio nella società gialloblù, porti un nuovo...