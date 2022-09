Il CRL ha sciolto le riserve: ecco gironi e rispettivi calendari dall'Under 17 all'Under 14

L'attesa è finita, si comincia! É il momento di rimettersi guanti e scarpini perché la ripresa dei campionati Provinciali di Milano è ad un passo. Proprio per questo, il CRL ha emesso un comunicato ufficiale con il quale ha reso noti gironi e calendari delle rispettive categorie. Ricordando che l'Under 19 ha già aperto i battenti nello scorso weekend, il calcio d'inizio per Under 16, che dunque da quest'anno cambia giorno di messa in scena, e Under 14, è fissato a Sabato 24 settembre. Scenderanno in campo per l'esordio invece domenica 25, l'Under 17 e l'Under 15.

Anche per questa stagione la nostra missione è la stessa, farvi vivere al meglio e in tutta la loro specialità le formazioni giovanili meneghine, attraverso il nostro giornale. Infatti, oltre ad un resoconto dettagliato degli avvenimenti del weekend, per ogni girone di ogni categoria potrete trovare tre tabellini completi a giornata. Fa eccezione la Juniores che ne avrà due a raggruppamento, sempre per ogni turno.

UNDER 17 ♦ LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

GIRONE A

Opera, Città di Rodano, Medigliese, Quinto Romano, Nuova Bolgiano, Sangiuliano Cvs, Gescal Boys, Landriano, Rogoredo, Sesto 2012 sq. B, Siziano Lanterna, Victoria MMVII, Real Milano

GIRONE B

Schuster, FatimaTraccia, Iris, Macallesi, Real Trezzano, Romano Banco, Sporting C.B., Accademia Milanese, Barona Sporting, Buccinasco, Motta Visconti, Idrostar, Leone XIII, Forza e Coraggio

GIRONE C

Ardor Bollate, Calcio Corbetta, Rondinella, Sesto 2012, Solese, Triestina 1946, Vigor Milano, Cob 91, Cinisello, CG Bresso, Cologno, Freccia Azzurra, J.Cusano, Pro Novate

GIRONE D

AICS Olmi, Milano F.A., Orione, PalaUno, Sempione Half, Villapizzone, Settimo Milanese, Afforese, Bonola, CB Academy, Garibaldina, Orpas, Real Crescenzago, Viscontini

UNDER 16 ♦ LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

GIRONE E

Baggese Calcio, Barona Sporting, FatimaTraccia, Rugbio, Vighignolo sq. B, Villapizzone, La Spezia, Leone XIII, Milano F.A., Real Trezzano, Settimo Milanese, Triestina 1946, Arca

GIRONE F

Schuster sq. B, Cinisello, CG Bresso, Cologno, Niguarda, Pro Novate, PalaUno, Garibaldina, Real Milano, Serenissima, Sesto 2012 sq. B, Real Crescenzago, Vigor Milano

GIRONE G

Bonola, Club Milano, Calcio Corbetta, Idrostar, Cus Bicocca, J.Cusano, SL Cormano, AICS Olmi, Afforese, Ardor Bollate, Cob 91, Orione, Vighignolo, Vigor Milano sq. B

GIRONE H

Schuster, Città di Rodano, Segrate, Forza e Coraggio, Romano Banco sq. B, Sesto 2012, TeamSport, Ausonia Academy, Club Milanese, Frog Milano, Iris, Macallesi, Quinto Romano, Rogoredo

UNDER 15 ♦ LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

GIRONE A

Agrisport, Assago, Baggio, Devils, Real Crescenzago, Sangiuliano CVS, AICS Olmi, Opera, Città di Rodano, Club Milanese, FatimaTraccia, Rondinella

GIRONE B

Bonola, Idrostar, Freccia Azzurra, PalaUno, Romano Banco, Buccinasco, Forza e Coraggio, Gescal Boys, La Spezia, Rogoredo, Sporting C.B.

GIRONE C

Iris, Olympique Milano, Orione, Orpas, Sempione Half, Vighignolo, Ardor Bollate, Calcio Corbetta, Five To Seven, Garibaldina, Real Trezzano, J. Cusano

GIRONE D

Afforese, Pro Novate, Rondò Dinamo, Sesto 2012, Villapizzone, Ausonia Academy, Cob 91, CG Bresso, San Giorgio Limito, Triestina 1946, Milano F.A

GIRONE E

Club Milano, Schuster, Segrate, Macallesi, Rozzano, Viscontini, Barona Sporting, Cimiano, Sedriano, Sesto 2012 sq. B, Triestina 1946 sq. B, Vigor Milano

UNDER 14 ♦ LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI

GIRONE F

Afforese, Segrate, Cus Bicocca, Lombardia Uno, Real Crescenzago, Agrisport, Real Milano, Rondò Dinamo, Sempione Half, Sesto 2012, Rondinella

GIRONE G

Ausonia Academy, Cob 91, Enotria, Garibaldina, Serenissma, CG Bresso, Melzo, Nuova Cormano, Orpas, Villa, Cimiano

GIRONE H

Ausonia, Calvairate, Schuster, Opera, Sangiuliano CVS, Academy Sangiuliano City, Città di Rodano, PalaUno, Settalese, Franco Scarioni, Macallesi

GIRONE I

Five To Seven, Frog Milano, Leone XIII, Masseroni, Zibido, Barona Sporting, Forza e Coraggio, La Spezia, Triestina 1946, Virtus Abbiatense, Baggio

GIRONE L

Aldini, Bresso, Cinisello, Olympique Milano, Osal Novate, Ardor Bollate, Bonola, Schiaffino, Pro Novate, Quinto Romano, Rhodense

GIRONE M

Baranzatese, Oratorio San Gaetano, Seguro, Villapizzone, Viscontini, Accademia Calcio Vittuone, Niguarda, Oratoriana Vittuone, Rugbio, Settimo Milanese, Real Trezzano

GIRONE N

AICS Olmi, Alcione, Arca, Assago, Casorate, Romano Banco, Club Milano, Iris, Orione, Sedriano, Vighignolo, Vigor Milano.

GIRONE O

Accademia Inter, Buccinasco, Calcio Lacchiarella, Club Milanese, Atletico Alcione, Rogoredo, Idrostar, Milano F.A., Rosatese, Rozzano, Locate

GIRONE P

Dedicato esclusivamente a tutte le Squadre B di Afforese, Club Milano, Lombardia Uno, Macallesi, Vighignolo, Vigor Milano, Schuster, La Spezia, Romano Banco, Rozzano, Sangiuliano CVS, Sedriano