Giovanili Milano, le anticipazioni del numero di lunedì 14 novembre

Altra giornata di campionato nel mondo della Delegazione di Milano, ed ecco che iniziano a delinearsi le situazioni dal vertice al fondo del tabellone. Tanti i protagonisti annunciati e altrettanti quelli nuovi e inaspettati, e più aumentano emozioni e spettacolo più cresce la nostra voglia di raccontarvi tutto, a partire anche dal campo. E allora come si può fare a inebriarsi sempre e comunque del calcio giovanile meneghino? Corri anche tu a comprare il nuovo numero di Sprint e Sport di lunedì 14 novembre, troppo occupato? Non c'è problema, puoi ricorrere all'Edicola Digitale.



LE ANTICIPAZIONI

Under 19

♦ A Novate il Derby è rossoblù

♦ Divin Martinazzi stende l'Osal

♦ In pagina anche Qr Code con Cronaca e Pagelle di Pero-Cob 91

Under 17

♦ Monopoli e la dura legge dell'ex

♦ D'Antonio risolleva la Rondinella

♦ Qr Code con Cronaca e Pagelle di Siziano Lanterna-Rogoredo

Under 16

♦ Barona forza 4,la Vigor spicca il volo

♦ in rete e tra i pali: Pavel, il tuttofare di Cusano

♦ Qr Code con Cronaca e Pagelle di Serenissima-Cologno

Under 15

♦ Sporting C.B., ritorno speciale

♦ Sesto 2012, l'hai rischiata ma vinta!

♦ Qr Code con Cronaca e Pagelle di Baggio-Assgo

Under 14

♦ Sempione-Rondò: tutto in 30'

♦ Schiaffino al settimo cielo

♦ Loris Odato e la missione Lacchiarella

♦ Qr Code con Cronaca e Pagelle di:

Macallesi-Schuster, Bresso-Cinisello e Baggio-La Spezia