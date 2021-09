Monza, annunciati gli organici dell'agonistica per la stagione 2021/2022

Come da titolo, nella giornata di giovedì, il comitato provinciale di Monza ha pubblicato sul proprio sito gli organici che andranno a comporre i campionati dell'agonistica, dall'Under 14 all'Under 17, con l'aggiunta della nuova categoria, di valenza annuale per questa stagione 2021/2022, Under 18.

Partendo dai più piccoli, dunque i 2008 dell'Under 14, le squadre in totale sono 52, 8 in meno delle 60 della scorsa annata. Di seguito, l'elenco delle società iscritte al campionato:

Albiatese, All Soccer, Aurora Desio, Base 96, Basiano Masate Sporting, Bellusco, Besana Fortitudo, Biassono, Biassono squadra B, Bovisio Masciago, Casati Arcore, Cosov, Cambiaghese, Cambiaghese squadra B, Campagnola, Carugate, Cassina Calcio, Città di Brugherio, Città di Brugherio squadra B, Città di Cornate, Città di Monza, Concorezzese, Don Bosco, Folgore Caratese, FC Cernuso, Gerardiana Monza, Ges Monza, Juvenilia Sport Club, La Dominante, Leo Team, AC Leon, Limbiate, Muggiò, Nuova Frontiera, Nuova Usmate, Ornago, Pessano, Polisportiva Argentia, Polisportiva di Nova, Pozzuolo Calcio, Pro Lissone, San Fruttuoso, Speranza Agrate, Sporting TLC, Trezzo, Varedo, Vedano, Verano Carate, Vibe Ronchese, Vignareal, Virtus Inzago, Vis Nova Giussano.

Salendo con l'annata, si arriva all'Under 15. Le squadre formate dai 2007 quest'anno sono 46, due in più rispetto alle rose che andavano a comporre la categoria la scorsa stagione. L'organico Under 15 2021/2022 è così composto:

All Soccer, All Soccer squadra B, Atletico Bussero, Aurora Desio, Base 96, Basiano Masate Sporting, Bellusco, Bovisio Masciago, Busnago, Casati Arcore, Cosov, Campagnola, Cassina Calcio, Cavenago, Città di Brugherio, Città di Cornate, Città di Monza, Concorezzese, Di Po Vimercatese, Don Bosco, Football Club Cernusco, Ges Monza, La Dominante squadra B, Leo Team, Limbiate, Liscate Calcio, Muggiò, Nuova Frontiera, Nuova Usmate, Ornago, Pierino Ghezzi, Polisportiva Argentia, Polisportiva di Nova, Pozzo Calcio, Pro Lissone, Roncello FC, Sporting TLC, Sporting Valentino Mazzola, Trezzo, Vedano, Verano Carate, Vibe Ronchese, Vignareal, Vires, Virtus Acli Trecella, Virtus Inzago.

39 squadre per l'Under 16: un aumento di tre compagini rispetto a quelle che formavano lo scorso la categoria. Le iscritte sono:

Albiatese, All Soccero, Atletico Bussero, Base 96, Basiano Masate Sporting, Bellusco, Besana Fortitudo, Biassono, Bovisio Masciago, Busnago, Cosov, Carugate, Cassina Calcio, Città di Cornate, Città di Monza, Don Bosco, FC Cernusco, Football Leon, Gerardiana Monza, Ges Monza, Juvenilia Sport Club, Leo Team, AC Leon, Limbiate, Liscate Calcio, Muggiò, Nuova Usmate, Olimpic Trezzanese, Pierino Ghezzi, Polisportiva di Nova, Pozzuolo Calcio, Pro Lissone, Sporting Valentino Mazzola, Trezzo, Vedano, Verano Carate, Vibe Ronchese, Virtus Acli Trecella, Virtus Inzago.

L'Under 17, con squadre formate dai ragazzi classe 2005, è composta 34 squadre. In questo caso si verifica un abbassamento del numero di società iscritte, visti i 36 club della stagione 2020/2021. La lista per quest'annata è la seguente:

Aurora Desio, Basiano Masate Sporting, Bellusco, Besana Fortitudo, Biassono, Bovisio Masciago, Casati Arcore, Cosov, Cassina Calcio, Cavenago, Città di Brugherio, Città di Cornate, Concorezzese, Di Po Vimercatese, Don Bosco, Fonas, FC Cernusco, Football Leon, Juvenilia Sport Club, La Dominante, AC Leon, Muggiò, Nuova Frontiera, Nuova Usmate, Polisportiva Argentia, Polisportiva Argentia squadra B, Pozzuolo Calcio, Pro Lissone, Speranza Agrate, Sporting TLC, Sporting Valentino Mazzola, Trezzo, Varedo, Virtus Inzago.

Conclude la tornata di organici la nuova categoria, l'Under 18. Un solo girone, formato da dodici squadra, ossia le seguenti:

Accademia Gera d'Adda, Atletico Bussero, Brignanese, Busnago, Oratorio Cologno, Giovanile Trealbe, Lallio, Medolago, Nuova Frontiera, Olimpic Trezzanese, Polisportiva Argentia, Vedano.

Per quanto riguarda l'Under 19, i discorsi sono già più avviati: definiti da alcune settimane gli organici e i calendari (già disponibili sull'app gratuita di Sprint&Sport), con la data di partenza fissata per il 18 settembre.