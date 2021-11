Focus sulla prossima giornata: scontro per la vetta in Under 19 tra Leo Team e Vedano, i tre punti in Cosov-La Dominante Under 15 vogliono dire primato

Ci si avvicina ad un nuovo weekend di calcio e di campi nella delegazione di Monza dopo i recuperi infrasettimanali delle squadre che lo scorso fine settimana non sono riuscite a scendere in campo. Con sei categorie pronte a scendere i campo e con le squadre determinate a conquistare i tre punti messi a disposizione per ogni gara, vediamo quali saranno gli appuntamenti più interessanti dei prossimi due giorni.

UNDER 19

Nel Girone A la classifica, dopo sette giornate, inizia già a delineare le gerarchie, con la Besana Fortitudo in vetta a punteggio pieno dopo sette vittorie su sette. La capolista ha un impegno sulla carta facile con il Sovico Calcio, che però nello scorso turno ha dato del filo da torcere all'Aurora Desio, che dal canto suo affronterà una Polisportiva di Nova alla ricerca dei tre punti che permetterebbe alla squadra allenata da Lorenzo Firmano di agganciarsi al treno delle squadre che possono ambire alle prime posizioni di classifica. Nel Girone B scontro da capogiro per la vetta della classifica tra Vedano e Leo Team: al triplice fischio una delle due squadre avrà confermato o conquistato la vetta, resta da capire chi la spunterà. Spererà di ricoprire il ruolo di terzo che gode tra i due litiganti la Cosov, che cercherà di fare bottino pieno con l'All Soccer, così da mantenere il ritmo delle altre e magari chiudere il weekend proprio in cima alla classifica. Partita molto interessante anche quella tra Fonas e Bellusco, che si disputerà domenica. Chiude il discorso Juniores il Girone C, in cui il match di cartello è certamente Trezzo-Olimpic Trezzanese: gli ospiti sono ad una lunghezza di troppo per insidiare il secondo posto, ma una vittoria ovviamente porterebbe la squadra di Trezzano Rosa a metter pressione alle avversarie. La capolista Cassina Calcio ospita l'Atletico Bussero, che dopo due sconfitte consecutive sarà determinata a fare punti.

UNDER 18

L'Accademia Gera d'Adda conduce la classifica dell'girone unico a punteggio pieno e vorrà provare a mantenere questo trend anche in trasferta sul campo del Vedano, che vuole rifarsi dopo la sconfitta subita contro l'Oratorio Cologno. Questi ultimi saranno impegnati in trasferta sul campo dell'Argentia e proveranno ad insidiare il secondo posto del Lallio, che dovrà vedersela con l'Olimpic Trezzanese, reduce da una vittoria esterna e un cleansheet nello scorso turno.

UNDER 17

Il Biassono primo in classifica e con il miglior attacco del Girone A, giocherà in casa della Cosov. La seconda Football Leon ha un turno di riposo mentre la terza Speranza Agrate giocherà con un Cavenago ancora a zero punti, anche se tra rinvii e spostamenti vari ha potuto giocare appena due partite. Juvenilia-La Dominante è il match che promette scintille nel Girone B: entrambe le squadre vengono da una vittoria e in palio c'è il secondo posto, attualmente condiviso dalla Fiammamonza con l'AC Leon, questa settimana ferma per un turno di riposo. Interessante anche la gara tra Besana Fortitudo e Città di Brugherio, squadre distanti appena due punti tra di loro. Appena due partite nel fine settimana per il Girone C: BM Sporting-Cassina Calcio e Trezzo-Pozzuolo, con la capolista di Trezzo sull'Adda che spera di allungare sul Nuova Frontiera, adesso a paripunti a quota 12.

UNDER 16

Nei 2006 il primato del Girone D è condiviso tra Limbiate e Biassono: la prima non scenderà in campo per il turno di riposo previsto dal calendario, mentre la seconda vorrà portarsi temporaneamente in vetta in solitaria e per farlo dovrà affrontare la Pro Lissone, alla ricerca di punti importanti per entrare nel club delle grandi del raggruppamento. Stesso discorso per la gara tra Bovisio Masciago e Leo Team, distanti appena un punto. La partita di cartello del Girone E è quella tra BM Sporting e Trezzo: entrambe le compagini cercheranno di rosicchiare punti alle avversarie e avvicinarsi al primo posto in classifica e lo stesso farà il Liscate, che ospiterà il Busnago. Il Football Club Cernusco, primo a punteggio pieno dopo cinque vittorie, riposerà. Chiude l'Under 16 il Girone F: anche qui, solo due partite nel weekend, ossia Cosov-Nuova Usmate e Gerardiana-Muggiò, con tutt'e quattro le squadre bisognose di punti per dare una svolta importante alla propria stagione. Le altre gare del gruppo si disputeranno nei giorni tra lunedì e giovedì.

UNDER 15

Big match nel Girone A, dove Cosov e La Dominante si contenderanno il primissimo posto in classifica: entrambe le squadre sono a quota 12 punti e una vittoria metterebbe tre punti tra la squadra vincitrice e quella che dovrà cedere il passo e l'All Soccer ferma per riposo. A distanza, il Casati Arcore e il Verano Carate vogliono provare a dare un'accelerata per ridurre le distanze e dovranno vedersela rispettivamente in casa con la Di Po Virmercate e in trasferta con la Concorezzese, entrambe alla ricerca dei tre punti per provare ad avere un ruolo che vada oltre la semplice comparsa in un girone che ha già una classifica spaccata ma nel quale la strada da fare è ancora tanta e le sorprese possono essere all'ordine della giornata. Weekend da partita singola per il Girone B: a causa dei vari rinvii dovuti alla mancanza di arbitri, l'unica partita che si disputerà sarà Pierino Ghezzi-Liscate, con i padroni di casa desiderosi di conquistare i primi tre punti di questa stagione, mentre gli ospiti determinati ad acciuffare, con il lavoro e la forza di volontà il treno delle posizioni alte, in attesa di scoprire cosa faranno le altre poi in settimana. Ruba tutte le attenzioni la sfida tra Limbiate e Città di Brugherio nel Girone C: una vittoria vorrebbe dire per entrambe primato aspettando poi gli impegni di Muggiò e Aurora Desio (le altre due squadre in cima ala classifica) di mercoledì, rispettivamente con Base 96 e Don Bosco, altre due compagini che possono ancora dire la loro in questo campionato. Girone D che vede l'Atletico Bussero e la Nuova Usmate, prime due della classe, affrontare invece le ultime due, ossia Ornago e Busnago. Interessante la gara tra Sporting Mazzola e Sporting TLC, con la vincitrice che potrebbe avvicinarsi alle zone calde della classifica.

UNDER 14

La sesta giornata del Girone E vedrà in campo La Dominante con la Pro Lissone, gara importante per confermare le ambizioni di entrambe le squadre. Bella sarà anche la sfida tra Casati Arcore e Biassono, con la prima che vuole catapultarsi prepotentemente al secondo posto. Nel Girone F scontro per la vetta tra Varedo e Vis Nova: gli ospiti hanno la possibilità di portarsi a 18 in classifica, mentre i padroni di casa di toccare quota 15 e agganciare a paripunti proprio gli avversari di questo turno. Stessa situazione in Campagnola-Città di Brugherio. È Cassina Calcio-BM Sporting la gara più importante del Girone G perché le squadre occupano rispettivamente quarto e terzo posto e la vincitrice avrà modo di entrare o restare, a seconda del risultato, nella top 3 del gruppo. Altro scontro diretto, per il quinto posto, quello tra Cambiaghese e Concorezzese, con la squadra di bomber Ferrari che, in casi di vittoria e altri risultati favorevoli, potrebbe anche fare un notevole scatto in avanti. Nel Girone H non c'è storia: la gara su cui tutti avranno gli occhi puntati è Leo Team-Bovisio Masciago. Un solo punto di distanza tra le due e possibilità di atterraggio in vetta alla classifica, certamente non mancheranno le emozioni. Chiude i discorsi per il weekend il Girone I: impegno virtualmente semplice per il Pozzuolo primo in classifica, che affronta un Nuova Frontiera ancora a caccia del primo successo stagionale, mentre il Bellusco ospita la diretta concorrente per il secondo posto Sporting TLC. Match potenzialmente divertente anche quello tra Trezzo e Vignareal.

