Monza, ecco come si riparte: la decisione sui recuperi di gennaio

Nel Comunicato Ufficiale del 28 gennaio la Delegazione di Monza ha predisposto il piano di ripresa per il settore giovanile dopo la pausa del mese di gennaio dovuta all'innalzamento dei contagi. Dopo, dunque, che il Ministero della Salute e il Dipartimento per lo Sport hanno messo a punto e perfezionato il protocollo Return To Play, adesso è possibile sapere quando e in che modo l'attività agonistica ripartirà.

Che il weekend designato fosse quello del 12 e del 13 febbraio era cosa già nota. Il grande punto interrogativo era riguardante le effettive partenze e come la Delegazione avrebbe gestito i rinvii delle giornate precedenti. Adesso i nodi sono stati sciolti, seppur parzialmente:

L' Under 19 giocherà il 12 febbraio, partendo dalla sesta giornata del girone di ritorno. Le prime cinque giornate sono rinviate a data da destinarsi;

giocherà il 12 febbraio, partendo dalla sesta giornata del girone di ritorno. Le prime cinque giornate sono rinviate a data da destinarsi; L' Under 18 scenderà in campo sempre il 12 febbraio, con il suo girone unico, partendo dalla quarta giornata del girone di ritorno. Le giornate precedenti rinviate a data da destinarsi;

scenderà in campo sempre il 12 febbraio, con il suo girone unico, partendo dalla quarta giornata del girone di ritorno. Le giornate precedenti rinviate a data da destinarsi; Allievi , quindi Under 17 e Under 16 , tornano a giocare i campionati tra il weekend del 12 e 13 febbraio, con la quarta giornata del girone di ritorno. Anche in questo caso, i recuperi delle prime tre giornate sono ancora da programmare;

, quindi e , tornano a giocare i campionati tra il weekend del 12 e 13 febbraio, con la quarta giornata del girone di ritorno. Anche in questo caso, i recuperi delle prime tre giornate sono ancora da programmare; L' Under 15 in campo il 13 febbraio con alcuni anticipi al sabato, il girone di ritorno inizierà con la quarta giornata. Le precedenti giornate sono state rinviate a data da destinarsi;

in campo il 13 febbraio con alcuni anticipi al sabato, il girone di ritorno inizierà con la quarta giornata. Le precedenti giornate sono state rinviate a data da destinarsi; Anche per l'inizio dell'Under 14 Primaverile si entrerà "in corso", perché si parte anche in questo caso con la quarta giornata, nonostante non si tratti di un girone di ritorno. Le prime tre verranno recuperate prossimamente, anche se non ci sono date.

Questo, insomma, il quadro generale della ripartenza brianzola, con anche l'incognita sulle giornate rinviate a data da destinarsi. Sorprende, parzialmente, la scelta di far partire anche la nuova Under 14 dalla quarta giornata, anziché dalla prima, pur trattandosi di una nuova competizione.

Dal 31/01, inoltre, in attesa di arrivare al weekend designato per la ripresa dei campionati, è possibile tornare a disputare amichevoli, recuperi e tornei. Dunque, già dal fine settimana del 5 e del 6 febbraio sarà possibile vedere nuovamente le squadre in campo.