Innovazioni da Serie A: benvenuti a bordo della nuova era granata

Alla costante ricerca di migliorarsi per ottenere risultati via via più importanti e, soprattutto, regalare ai ragazzi un'esperienza quanto più formativa e coinvolgente possibile, lo Sporting Valentino Mazzola ha avviato una collaborazione con Lumios, azienda che opera nel campo dell'innovazione sportiva. L'obiettivo? Far crescere il club sotto ogni punto di vista, in modo che tutti quanti i livelli della società possano beneficiarne. La rosa della squadra Femminile al gran completo, con staff e anche il presidente Sergio Biondini «Abbiamo avviato questa collaborazione con l'intento di fare qualcosa di diverso e, soprattutto, qualcosa di positivo», spiega il Presidente Sergio Biondini, che...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con