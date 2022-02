Si gioca a Pasquetta: così le rimodulazioni dei campionati, persiste il problema arbitri

Non manca più nulla adesso e le squadre possono pensare unicamente al campo. La Delegazione di Monza ha infatti messo a punto il piano gare per i recuperi delle prime giornate del girone di ritorno (le prime della Fase Primaverile per l'Under 14). La stagione per le categorie Under 14, Under 15, Under 16 e Under 17 ricomincia oggi e durerà fino all'8 maggio, data in cui si concluderà il Torneo dedicato ai classe 2006.

Persiste, come da titolo, l'emergenza dovuta alla mancanza di arbitri nella sezione brianzola e, questa volta, il Comitato ha deciso di prendere la palla al balzo e organizzare sin da subito un'alternanza tra gironi, più che tra categorie, in modo tale da cercare di mantenere una sorta di ordine. Questa situazione toccherà perlopiù gli Allievi, ma di volta in volta bisognerà consultare il piano gare settimanale per scoprire nello specifico quali squadre giocheranno nel weekend e quali invece scenderanno in campo nei primi giorni della settimana successiva. Di seguito, le varie situazioni per ogni categoria del settore agonistico.

I 2004 scenderanno in campo regolarmente al sabato fino a fine stagione, partendo dalla quarta giornata come tutte le categorie che seguiranno. Le prime tre sono state programmate in coda, con la terza giornata del girone di ritorno che si recupererà perlopiù il 9 aprile, con eventuali posticipi di domenica 10 aprile; sarà poi la volta della prima giornata, in campo tra il 23 e il 24 aprile; conclude i discorsi della categoria la seconda, a cavallo tra il 30 aprile e il 1° maggio.

1ª giornata di ritorno: 23-24/04;

2ª giornata di ritorno: 30/04-01/05;

3ª giornata di ritorno: 9-10/04.

Come detto, l'Under 17 è una di quelle categorie che si "disputerà" incompleta nel fine settimana: saranno due i gironi che giocheranno, mentre il terzo recupererà le partite di quella giornata tra martedì e mercoledì. Sarà una situazione che durerà fino a fine stagione. Per quanto riguarda i recuperi dei match di gennaio, si parte con la terza giornata del ritorno, fissata per il weekend del 9 e 10 aprile, ma anche per 12 e il 13 per il terzo girone; sarà il momento poi della prima giornata, le date scelte vanno dal 23 al 27 aprile; la stagione si concluderà con la seconda di ritorno, che inizierà il 30 aprile e finirà il 4 maggio.

Stesso discorso che vale per l'Under 17 per quel che riguarda l'alternanza dei gironi: due in campo nel fine settimana, uno che recupera tra martedì e mercoledì. Per l'Under 16 qualche particolarità in più. L'ultima giornata, la tredicesima, è fissata per il lunedì dopo Pasqua, il ché vuol dire che i Classe 2006, salvo ulteriori cambiamenti, vivranno una Pasquetta all'insegna del calcio. La prima giornata verrà poi recuperata tra il 26 e il 27 aprile; la seconda tra il 30 e 1° maggio; l'ultima restante, la terza, sarà disputata tutta nel weekend tra il 7 e l'8 maggio, perché saranno finite tutti gli altri campionati e non ci saranno problemi legati alla reperibilità dei fischietti.

Più semplice e lineare il discorso nei Giovanissimi. In Under 15 tutti i gironi scenderanno in campo nel weekend e, almeno per il momento, nessuna gara dovrebbe esser spostata poi in settimana. Ufficialmente le intenzioni della Delegazione sono queste, ma bisognerà vedere poi all'atto pratico quali saranno le situazioni che si andranno a verificare. Per quel che riguarda i recuperi: anche in questo caso sono stati fissati in coda al campionato e si partirà con la terza giornata, fissata per il 9 e il 10 aprile; seguirà la prima nelle date del 23 e 24 aprile; conclude la seconda, anche in questo caso a cavallo tra l'ultimo giorno di aprile e il primo di maggio.

Infine, l'Under 14, che terminerà prima di tutte le altre categorie. Si è già parlato della decisione del Comitato di partire comunque da una giornata diversa dalla prima, nonostante si tratti di una competizione tutta nuova, trattandosi della Fase Primaverile. Dunque, da recuperare ci sono anche in questo caso le prime tre giornate, programmate a fine calendario. Si "inizierà" con la seconda giornata, il 26 e 27 marzo; toccherà poi alla prima, nelle date del 2 e del 3 aprile; fanalino di coda la terza, in campo tra il 9 e il 10 aprile. Anche per i 2008 non è prevista nessuna alternanza di gironi per la penuria d'arbitri.

Queste le decisioni prese dalla delegazione di Monza per le rimodulazioni dei campionati. Ovviamente, i cambiamenti in corsa sono sempre possibili e bisognerà monitorare la sezione dedicata sul sito del CRL per restare sempre aggiornati su eventuali modifiche.