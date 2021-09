Finalmente i Gironi della Serie D 2021-2022 e gli accoppiamenti della Coppa Italia. Tutto o quasi come previsto, tranne la 'sorpresa' Alcione...

Calvario (in)finito per i Gironi di Serie D. Dopo settimane e giorni di attesa era stata annunciata la presentazione a martedì 7 settembre alle ore 13, con orario poi posticipato alle ore 15 ma con la ‘diretta Facebook’ (tra i commenti più o meno ironici del mondo social e le proteste per l’ennesima e imprevista attesa…) iniziata poi ancora con qualche minuto di ritardo. Tra attese sentenze Tar, interrogativi e una 'X' inserita nel Girone F in attesa dell'ok per l'iscrizione in sovrannumero della Sambenedettese.

Tutto o quasi come previsto, col Girone A a 20 squadre composto dalle formazioni di Piemonte e Valle d'Aosta, le liguri più due formazioni della Lombardia (Città di Varese e Caronnese). Lombarde che compongono quasi interamente il Girone B con 'l'aggiunta' del Sona mentre sono finite nel girone D (venendo così spalmate su tre gironi come da previsioni), Alcione Milano, Fanfulla, Tritium con l'interrogativo del perchè sia stata inserita una squadra di Milano, l'Alcione, e non altre squadre lombarde geograficamente 'più vicine', vedi il Crema. Discorso analogo per la Tritium, territorialmente non certo limitrofa ma che aveva già 'usufruito' del ripescaggio. Così il comunicato della Lnd:

«Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la composizione dei gironi della Serie D 2021-2022: nove gironi, dei quali A, B, D, H e I a venti squadre e gli altri quattro nel classico format a diciotto. L'organico definitivo comprenderà 172 club, in attesa delle decisioni riguardo l'eventuale squadra che sarà ammessa in sovrannumero. Dopo i gironi, a stretto giro sarà la volta della pubblicazione dei calendari. Il campionato partirà con la prima giornata domenica 19 settembre.

GIRONI SERIE D 2021-2022

GIRONE A: Asti, Borgosesia, Bra, Casale, Chieri, Derthona, Fossano, Gozzano, Novara, Pontdonnaz-Honearnadevancon, RG Ticino, Saluzzo, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Sanremese, Sestri Levante, Vado, Caronnese, Città di Varese;

GIRONE B: Sona, Arconatese, Breno, Brianza Olginatese, Brusaporto, Caravaggio, City Nova, Casatese, Castellanzese, Crema, Desenzano Calvina, Folgore Caratese, Legnano, Leon, Ponte S. Pietro, Real Calepina, Sporting Franciacorta, Villa Valle, Virtusciseranobergamo, Vis Nova Giussano;

GIRONE C: Levico Terme, Cjarlins Muzane, Adriese, Ambrosiana, Arzignano, Calcio Montebelluna, Caldiero Terme, Campodarsego, Cartigliano, Delta Porto Tolle, Dolomiti Bellunesi, Este, Luparense, Mestre, San Martino Speme, Spinea, Union Clodiense Chioggia, Cattolica;

GIRONE D: Alcione Milano, Fanfulla, Tritium, Athletic Carpi, Bagnolese, Borgo San Donnino, Correggese, Forlì, Lentigione, Mezzolara, Progresso, Ravenna, Rimini, Sammaurese, Sasso Marconi, Aglianese, Ghiviborgo, Prato, Real Forte Querceta, Seravezza Pozzi;

GIRONE E: Arezzo, Cascina, Follonica Gavorrano, Lornano Badesse, Pianese, Poggibonsi, Pro Livorno, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Scandicci, Foligno, Cannara, Sporting Trestina, Tiferno Lerchi, Flaminia Civitacastellana, Montespaccato, Rieti, Unipomezia;

GIRONE F - Almajuventus Fano, Castelfidardo, Montegiorgio, Porto d’Ascoli, Recanatese, Tolentino, Castelnuovo Vomano, Chieti, Nereto, Pineto, S. Nicolo’ Notaresco, Vastese, Vastogirardi, Aurora Alto Casertano, Matese, Atletico Terme Fiuggi, Trastevere, X;

GIRONE G - Aprilia Racing Club, Cassino, Cynthialbalonga, Insieme Formia, Ostiamare, Real Monterotondo Scalo, Team Nuova Florida, Vis Artena, Arzachena, Atletico Uri, Carbonia, Lanusei, Muravera, Sassari Lattedolce, Torres, Afragolese, Giugliano, Gladiator;

GIRONE H - Casertana, Mariglianese, Nocerina, Nola, San Giorgio, Sorrento, Audace Cerignola, Bisceglie, Bitonto, Brindisi, Casarano, Città di Fasano, Gravina, Molfetta, Nardò, Team Altamura, Virtus Matino, Francavilla, Lavello, Rotonda;

GIRONE I - Cavese, Gelbison, Portici, Real Aversa, Santa Maria Cilento, Castrovillari, Cittanova, Lamezia Terme, Rende, San Luca, Biancavilla, Città di Acireale, Città di S. Agata, F.C. Messina, Giarre, Licata, Paternò, Sancataldese, Trapani, Troina.

Il Dipartimento Interregionale poi ha reso noto il regolamento e il calendario della Coppa Italia Serie D 2021/2022. La 21ª edizione prenderà il via alle ore 15 domenica 12 settembre con le 44 sfide del turno preliminare per proseguire fino alla finale in programma domenica 22 maggio 2022 in campo neutro.

Variata di poco la formula della competizione con anche le semifinali che passano in gara unica come tutti gli altri turni della competizione. In tutti i casi saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari.



Calendario

22 settembre 2021 - Primo turno

3 novembre 2021 - Trentaduesimi

24 novembre 2021 - Sedicesimi

5 gennaio 2022 - Ottavi

2 marzo 2022 - Quarti

30 marzo 2022 - Semifinali

22 maggio 2022 – Finale

Abbinamenti Turno Preliminare (12 settembre ore 15)



Gara 1 Ambrosiana-San Martino Speme

Gara 2 Spinea-Calcio Montebelluna

Gara 3 Este-Campodarsego

Gara 4 Dolomiti Bellunesi-Levico Terme

Gara 5 Vis Nova Giussano-Brianza Olginatese

Gara 6 Virtuscisernobergamo-Leon

Gara 7 Folgore Caratese-Alcione Milano

Gara 8 Ponte S. Pietro-Villa Valle

Gara 9 Città di Varese-Arconatese

Gara 10 Caravaggio-Tritium

Gara 11 Saluzzo-Asti

Gara 12 Fossano-Chieri

Gara 13 Gozzano-Borgosesia

Gara 14 Novara-RG Ticino

Gara 15 Vado-Ligorna

Gara 16 Athletic Carpi-Mezzolara

Gara 17 Bagnolese-Borgo San Donnino

Gara 18 Ravenna-Sasso Marconi

Gara 19 Progresso-Cattolica

Gara 20 Arezzo-Foligno

Gara 21 Seravezza-Cascina

Gara 22 Poggibonsi-Scandicci

Gara 23 Porto d’ascoli-Nereto

Gara 24 Tolentino-Almajuventus Fano

Gara 25 Aprilia Racing Club-Team Nuova Florida

Gara 26 Atletico Terme Fiuggi-Montespaccato

Gara 27 Ostiamare-Unipomezia

Gara 28 Flaminia Civitacastellana-Real Monterotondo Scalo

Gara 29 Arzachena-Atletico Uri

Gara 30 Muravera-Torres

Gara 31 Chieti-X (rinviata a data da destinarsi)

Gara 32 Vastogirardi-Aurora Alto Casertano

Gara 33 Casertana-Gladiator

Gara 34 Afragolese-Real Aversa

Gara 35 Cavese-San Giorgio

Gara 36 Portici-Mariglianese

Gara 37 Francavilla-Rotonda

Gara 38 Gravina-Città Di Fasano

Gara 39 Nola-Bisceglie

Gara 40 Brindisi-Virtus Matino

Gara 41 Lamezia Terme-Rende

Gara 42 Sancataldese-Troina

Gara 43 Paternò-Giarre

Gara 44 Città S. Agata-Cittanova