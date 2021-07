Gozzano: dopo la mancata iscrizione in Serie C, arriva lo svincolo d'autorità per tutti i tesserati

Dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie C 2021-2022, il Consiglio federale ha provveduto a svincolare tutti i tesserati della società Gozzano. Arriva così un’altra inevitabile ‘cattiva notizia’ per la provincia di Novara, che solo qualche ora fa ha registrato la conferma, sempre da parte del Consiglio federale, dell’esclusione dal prossimo campionato di Serie C 2021-2022 per il club azzurro, con lo spettro della discesa tra i dilettanti dove non era mai stata.

Come ‘previsto’ dunque, con il Comunicato Ufficiale numero 20/A della Figc e del Comunicato numero 31 della Lnd, arriva lo ‘svincolo d’autorità’ di tutti i calciatori tesserati della società Asdc Gozzano Ssdrl. Da oggi dunque tutti i tesserati di ogni categoria saranno liberi da ogni vincolo di tesseramento precedentemente sottoscritto con la società. Con l’augurio e la speranza che il Gozzano possa comunque, anche se non tra i Professionisti, proseguire la propria storia e far ‘rivivere’ il proprio patrimonio anche giovanile.

Epilogo inevitabile dopo la mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato di Serie C 2021-2022 da parte del Gozzano (che ha chiesto la ‘riammissione’ in Serie D, con la proprietà che in questi giorni e settimane ha cercato e sta cercando di provare a dare comunque continuità ad una realtà gloriosa e fondamentale per un territorio che, come detto, sta vivendo ore non semplici dal punto di vista calcistico e sportivo dopo l’esclusione del Novara dalla Serie C.