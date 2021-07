Feralpisalò, quadri tecnici in via di definizione: confermati Bertoni, Pellegrini e Rossi

La Feralpisalò ha definito quasi tutte le panchine del proprio settore giovanile per la stagione 2021/2022, eccetto l’Under 17, dove è ancora incognita sul nuovo tecnico che prenderà il posto di Alessio Baresi.

Bertoni a caccia del titolo. Per la terza stagione consecutiva i Gardesani scelgono Mauro Bertoni per guidare la formazione Primavera. Arrivato nel luglio del 2019, alla sua prima stagione sulla panchina della Feralpisalò Bertoni ha chiuso (anzitempo, a due giornate dalla fine causa Covid) il campionato in testa al campionato. Quest’anno, invece, si è dovuto arrendere allo strapotere dell’Albinoleffe di Biava. Piazzandosi, comunque, al terzo posto in classifica. Che sia il prossimo l'anno giusto per agguantare il titolo?

Chi per il dopo Baresi? È un vero e proprio rebus quello che si sta creando attorno alla figura del nuovo tecnico dell’Under 17. Come ormai noto e ufficiale da diversi giorni, Alessio Baresi ha lasciato la Feralpisalò per seguire Aimo Diana alla Reggiana in una nuova sfida: sarà il suo vice allenatore. Il tecnico saluta il mondo gardesano dopo aver raggiunto un Quarto di Finale (perso 2-3 contro il Renate), portando la sua Feralpisalò ad essere tra le otto migliori d’Italia. Ora si attende l’ufficialità della società per il suo successore, ma per ora non trapela nulla sulla figura del nuovo tecnico.

Pellegrini e Rossi ancora in Under 15 e in Under 14. Le ultime due conferme in casa Feralpisalò riguardano Francesco Pellegrini e Alessandro Rossi. Il primo, per il secondo anno consecutivo guiderà la formazione Under 15; il secondo, anche lui per il secondo anno consecutivo sarà il tecnico dell’Under 14. Come lo scorso anno, non dovrebbe essere allestita la formazione Under 16. Per le ufficialità da parte della società sui quadri tecnici, la settimana prossima si preannuncia decisiva.