Seregno, ecco le scelte del Settore Giovanile: confermato Saini in Primavera, Galimberti ancora in Under 17, novità Antonuccio per l’Under 16

Cambia la musica in casa Seregno. Dopo la storica promozione in Serie C (trentanove anni dopo l’ultima volta), la prossima stagione si preannuncia completamente diversa, visto che sarà la prima tra i professionisti per il settore giovanile azzurro. E si tratta di una pioggia di conferme, a partire dal Responsabile del Settore Giovanile, che sarà ancora Zoran Gjorgiev. Allenatore professionista, con un passato di altissimo livello tra Pro Patria, Novara, Monza e Renate, è arrivato in Brianza nel ruolo di responsabile nell’aprile 2019, e ora si appresta a vivere la sua prima stagione alla guida del vivaio del Seregno tra i professionisti. Per la Primavera 4 toccherà a Fulvio Saini, che è un punto di riferimento per la società da ormai quattro anni. Storica leggenda del calcio brianzolo, dopo ben quarant’anni (tra campo e panchina) nel giugno del 2017 ha lasciato il Monza, per approdare proprio a Seregno. La 2021/2022 sarà la quinta stagione per lui in terra brianzola, ma la prima con gli azzurri tra i professionisti.

Altra categoria, altra conferma: si tratta di Igor Galimberti. Da due anni al Seregno (nella stagione 2019/2020 alla guida dell’Under 16, quest’anno alla guida dell’Under 17), è pronto a guidare nuovamente la formazione Under 17, ma questa volta a livello nazionale. La novità riguarda la panchina dell’Under 16, con l’ingresso del neo arrivato Giovanni Antonuccio, proveniente dalla Brianza Olginatese, dove nella stagione che si è da poco conclusa ha allenato l’Under 16. Tecnico con diverse esperienze divise tra NibionnOggiono (dove, con la sua formazione Under 15 ha fatto molto bene) e Manara, è pronto ad affacciarsi al mondo dei professionisti con il Seregno. Chiude il cerchio Antonino Re, tecnico del Seregno dall’estate del 2020 (dopo l’addio a Lecco). Per lui, si tratta della seconda stagione alla guida dell’Under 15, e si tratta anche di un ritorno sulla scena dei nazionali, vista la sua esperienza con la formazione bluceleste (proprio con l'Under 15 Serie C) nella stagione 2019-2020.