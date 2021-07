Pergolettese, ecco le novità del Settore Giovanile: Russo confermato alla guida dell’Under 16, Bonetti riparte dall’Under 14. E intanto Bianchessi dice addio

La Pergolettese continua spedita verso la definizione dei propri quadri tecnici in vista della prossima stagione. Dopo aver annunciato lo scorso 6 luglio Alessio Pala alla guida della Primavera (al posto di Davide Bianchessi), è pronta ad annunciare altri due tecnici: si tratta di Emanuele Russo e Federico Bonetti.

Russo confermato in Under 16. La prima notizia riguarda una conferma, e si tratta di Emanuele Russo. Reduce dall’esperienza proprio con l’Under 16 della Pergolettese dello scorso anno – dove però la sua squadra ha disputato soltanto una gara, perdendo 1-0 a Vercelli all’esordio - è pronto a rilanciarsi, sempre con l’Under 16, per il secondo anno di fila. A lui, verrà affidato il gruppo dei 2006.

Bianchessi dice addio. Con l’addio dalla Primavera, l’ex tecnico del Renate ha di fatto salutato, dopo una sola stagione, i gialloblù. E non c’è nessuna possibilità che il suo nome faccia parte degli staff del vivaio della Pergolettese per la prossima stagione: le strade si sono definitivamente separate. Ma Bianchessi è pronto a tornare in pista, e non è da escludere che ci possa essere qualche sorpresa nelle prossime settimane.

A Bonetti i 2008. Dopo l’annata alla guida dell’Under 15 nella stagione 2020/2021 (con due sconfitte su due uscite ufficiali: 2-3 contro la Triestina alla prima di campionato e 4-1 a Padova alla seconda), il tecnico è pronto a ripartire dall’Under 14. Confermato, quindi, anche lui. Ma con una categoria diversa. Bonetti avrà a disposizione il gruppo dei classe 2008, ed è ed è pronto a seguirli per il biennio 21-23.