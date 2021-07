Bomba di fine luglio: l'Alessandria chiama Andrea Mercuri

Carriera ultradecennale al Chisola, sei titoli regionali e quattro anni a Chieri. Ora per Andrea Mercuri arriva la grande chiamata. Con la promozione in Serie B l'Alessandria ha colto l'occasione per rifare il look al proprio settore giovanile andando a chiamare uno dei tecnici più preparati e più vincenti del panorama giovanile piemontese. In queste ore la società mandrogna sta spingendo per strappare Andrea Mercuri al Chieri, dove era già incaricato di guidare l'Under 17 Regionale. La panchina designata dovrebbe essere quella dell'Under 15 sulla quale era stato ipotizzato l'arrivo di Andrea Mirasola.

Qualora la trattativa dovesse finalizzarsi, il grande salto di Mercuri nei campionati nazionali lascerebbe un buco nel parco allenatori del Responsabile delle giovanili collinari Pino Perfetti che dunque potrebbe richiamare Maurizio Cocino.