Atalanta, lo start dei ritiri dall'Under 18 all'Under 16: Stefano Lorenzi riparte dai classe 2006

Dopo lo start della formazione Primavera, che sabato alle 16:30 al Rigamonti-Ceppi sarà impegnata nel suo primo test ufficiale contro la prima squadra del Lecco, da domenica 1 agosto comincia la stagione delle altre squadre giovanili dell'Atalanta. A fare da apripista sarà l'Under 18, che si raduna al Bortolotti sotto la guida di Giovanni Bosi: il tecnico ex Palermo continua così ad allenare i classe 2004, lasciando così dopo 4 stagioni la panchina dell'Under 17.

Lunedì 2 agosto sarà il turno proprio dell'Under 17, con i classe 2005 che rimangono nelle mani di Marco Fioretto, arrivato nella stagione 2019-2020 dopo una lunga militanza al Chievo Verona e che non è ancora riuscito a portare a termine una stagione vera e propria. Fioretto prosegue il suo lavoro cominciato con l'Under 16 della passata stagione. Giovedì 5 agosto parte invece l'Under 16, affidata quest'anno a Stefano Lorenzi: l'ex difensore, dopo 4 stagioni sull'Under 18 (prima Berretti) riparte dai classe 2006; per lui sarà la nona stagione consecutiva alla guida di una squadra del vivaio atalantino.