Primavera 1, stabilite le date del prossimo campionato e il regolamento della competizione: si parte sabato 28 agosto

Sabato 28 agosto si riparte. La Lega Serie A ha ufficializzato le date del Campionato Primavera 1 per la stagione 2021/2022. Cambia il numero delle squadre, si passa da 16 a 18, ma il format rimane immutato: le prime due accedono alle semifinali per lo Scudetto, dalla seconda alla sesta si giocheranno le altre due posizioni tramite playoff, le ultime due retrocedono in Primavera 2, terz'ultima e quart'ultima si giocheranno il playout (a meno che non ci siano 10 punti o più di differenza, in questo caso retrocederà direttamente anche la terz'ultima). Confermato anche il regolamento sui fuoriquota: potranno giocare quattro classe 2002 più un fuoriquota libero, tranne nelle fasi finali nelle quali potranno giocare cinque classe 2002.

Chi succederà all'Empoli? Per saperlo bisognerà aspettare la settimana che va dal 21 al 27 maggio, e cioè la settimana nella quale sono state programmate le fasi finali. Il 20 e il 26 maggio sono invece le date scelte per l'eventuale disputa del playout. Il campionato regolare comincerà, come detto, sabato 28 agosto e terminerà sabato 14 maggio. L'ultimo Scudetto è finito nella mani dei toscani, che nella finalissima del Ricci di Sassuolo hanno superato l'Atalanta che quindi non è riuscita a centrare il tris, e i ragazzi di Buscè si candidano a un ruolo da protagonisti anche quest'anno. A dargli battaglia ci saranno la stessa Atalanta, poi Inter, Juventus e Roma su tutte. Dalla Primavera 2 le novità sono Napoli, Lecce, Verona e Pescara. Ecco le 18 squadre del prossimo campionato: Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Inter, Juventus, Lecce, Milan, Napoli, Pescara, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino.

Primavera TimVision Cup Contestualmente, sono state ufficializzate anche le date della Coppa Italia. Si parte il 15 settembre con il turno preliminare, una settimana dopo (22 settembre) il via con i trentaduesimi, poi appuntamento al 27 ottobre per i sedicesimi: la competizione entra nel vivo con gli ottavi di finale l'1 dicembre, poi i quarti il 12 gennaio, le semifinali il 23 febbraio e la finalissima programmata per mercoledì 6 aprile 2022.