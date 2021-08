Pro Vercelli, toccherà a Paolo Guidetti sostituire Davide Poletto. Enrico Rossi nuovo tecnico U18, due acquisti per l'U17

La Pro Vercelli parte con la stagione 2021/2022 con una grande modifica al proprio organigramma del Settore Giovanile. Come già reso noto, dopo 14 anni Davide Poletto non farà più parte della famiglia delle Bianche Casacche. Al suo posto è stato annunciato l'arrivo di Paolo Guidetti che già in partenza dovrà far fronte ad un'importante eredità lasciata da Poletto.

Si completa man mano anche il quadro allenatori con l'ufficialità di Enrico Rossi come nuovo allenatore dell'Under 18. Dal mercato arrivano due innesti a titolo temporante per l'Under 17 dalla Juventus. Stiamo parlando di Luca Cavalleri, portiere, e Alessandro Cavallotti, attaccante, entrambi classe 2005 e cresciuti nel Settore Giovanile dello Sparta Novara che condivideranno una nuova esperienza insieme, stavolta a Vercelli.