Italia Under 17: Chiarodia illude gli Azzurrini, poi la Germania rimonta e fa suo il Torneo 4 Nazioni

Termina con una sconfitta il Torneo 4 Nazioni dell'Italia Under 17, che nella sfida decisiva contro la Germania si illude passando in vantaggio ma poi subisce la rimonta dei tedeschi. I ragazzi di Bernardo Corradi, sostituito in panchina da Massimiliano Favo, avevano solo un risultato a disposizione e al 21' segnano anche l'1-0 con Fabio Chiarodia, difensore in forza al Werder Brema: l'illusione dura poco, perché al 33' la Germania pareggia con Nelson Weiper, giocatore del Mainz. Gli Azzurrini nella ripresa attaccano a testa bassa sfiorando il gol con De Angelis e Carboni, ma nel finale incassano il secondo gol con un contropiede capitalizzato da Pejcinovic per il 2-1 definitivo. Il Torneo finisce quindi nelle mani della Germania, con l'Italia che chiude al secondo posto dopo la vittoria su Israele e il pareggio con il Belgio. La Nazionale Under 17 tornerà in campo nella prima fase delle qualificazioni al Campionato Europeo, dal 27 ottobre, nelle quali sfiderà Irlanda del Nord, Scozia e Albania.

IL TABELLINO

GERMANIA-ITALIA 2-1

RETI: 21’ Chiarodia (I), 33’ Weiper (G), 40’ st Pejcinovic (G).

GERMANIA (4-4-2): Goller; Savic (13’ st Walde), Garcia Posadas (21’ st Bischof), Fritschi, Azevedo; Di Benedetto, Aseko Nkili, Wanner, Ulrich (21’ st Drexler); Ibrahimovic (30’ st Popp), Weiper (30’ st Pejcinovic). A disp. Ballis, Schulz, Korzynietz, Bierschenk, Lubach, Hoffmann, Hermann. All. Marc-Patrick Meister.

ITALIA (4-3-1-2): Raimondi; Aidoo (22’ st Serra), Mane, Chiarodia, Malaspina (35’ st Piantedosi); Di Maggio, Lipani (35’ st Ricordi), Onofrietti; De Angelis (40’ st Marconi); Carboni, Bolzan. A disp. Calligaris, Milani, D’Avino, Owosu, Ciammaglichella, Bruno, Pafundi. All. Corradi; in panchina Favo.

ARBITRO: Thibaut Scheer (Germania).

ASSISTENTI: Lukas Dyck e Pascal Spittek (Germania).

QUARTO UFFICIALE: Jan-Philipp Schöneseiffen (Germania).

AMMONITI: 21’ st Lipani (I), 36’ st Bischof (G), 37’ st Aseko Nkili (G).

RISULTATI E CLASSIFICA

RISULTATI: Italia-Israele 3-0, Germania-Belgio 5-0; Germania-Israele 2-0, Italia-Belgio 0-0; Belgio-Israele non disputata, Germania-Italia 2-1.

CLASSIFICA: Germania 9 punti, Italia 4, *Belgio 1, *Israele 0 (*Belgio e Israele una partita in meno).