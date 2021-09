Italia Under 19, Casadei protagonista anche in Azzurro: il centrocampista dell'Inter a segno nel 3-0 sull'Olanda

Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra, l'Italia Under 19 di Carmine Nunziata si riscatta vincendo 3-0 contro l'Olanda. Ottima prestazione quella degli Azzurri, che portano a casa l'amichevole di lusso sfruttando al meglio i calci piazzati. Il vantaggio lo segna di testa Egharevba, attaccante della Fiorentina, su calcio d'angolo dello juventino Miretti; il raddoppio porta la firma di Cesare Casadei, centrocampista dell'Inter, che prima dell'intervallo risolve una mischia nata ancora da una azione da corner. Nella ripresa il difensore del Verona Diego Coppola fissa il 3-0 finale girando in rete di testa la punizione del cagliaritano Cavuoti.

Soddisfatto Carmine Nunziata: «Anche con l’Inghilterra la prestazione era stata buona – sottolinea Nunziata a figc.it – ma non era arrivato il risultato. Oggi abbiamo giocato bene e siamo anche riusciti a vincere, c’è sicuramente qualcosa da migliorare ma il cammino intrapreso sembra quello giusto. I gol su palla inattiva? Ho dei ragazzi alti di statura, che hanno buoni tempi di stacco. Sicuramente può essere un’arma importante anche nelle gare di qualificazione all’Europeo». L'Italia Under 19 tornerà in campo per giocare la prima fase di qualificazione al Campionato Europeo di categoria in programma dal 6 al 12 ottobre in Slovenia, dove gli Azzurrini affronteranno la nazionale padrona di casa, l’Islanda e la Lituania.

IL TABELLINO

OLANDA-ITALIA 0-3

RETI: 8’ Egharevba (I), 43’ Casadei (I), 33’ st Coppola (I).

OLANDA: Roefs (1’ st van den Heuvel); Bonnah, van Aken, Hubner, Baas (1’ st van Dijk), Hartjes (1’ st Hopman), Lagsir, Jimenez (1’ st Fitz-Jim), Emegha, de Jong, de Regt (1’ st Regeer). All. Konterman.

ITALIA: Desplanches (1’ st Sassi); Zanotti (15’ st Mulazzi), Ghilardi, Scalvini (15’ st Coppola), Turicchia; Fazzini (15’ st Zuccon), Miretti (1’ st Fontanarosa), Casadei; Baldanzi (1’ st Cavuoti); Egharevba (1’ st N’Gbesso), Gnonto (15’ st Mancini). A disp. Zacchi, Fabbian, Giovane. All. Nunziata.

ARBITRO: Luuk Timmer (Olanda).

ASSISTENTI: Murat Küçükerbir e Stefan de Grool (Olanda).

QUARTO UFFICIALE: Shona Shukrula (Olanda).

AMMONITI: 11’ Miretti (I), 48’ Scalvini (I), 75’ Mancini (I), 77’ Hubner (O), 82’ N’Gbesso (I), 83’ van Aken (O), 84’ Casadei (I).